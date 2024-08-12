Hakkari'de düzenlenen Cilo Fest'te sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet verdi - Son Dakika
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Hakkari'de düzenlenen Cilo Fest'te sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet verdi

Hakkari\'de düzenlenen Cilo Fest\'te sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 6. Cilo Fest'te, sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet vererek 1 yaralının ise helikopter ambulans ile naklini sağladı.

12.08.2024 15:57
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 6. Cilo Fest'te, sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet vererek 1 yaralının ise helikopter ambulans ile naklini sağladı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "10-11.08.2024 tarihleri arasında Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen festival için alınan sağlık tedbiri kapsamında; 38 UMKE gönüllüsü, 1 acil tıp uzmanı, 3 pratisyen hekim, 5 acil yardım ambulansı, 2 UMKE kurtarma aracı, 1 UMKE acil müdahale aracı, 1 pajero ambulans, 1 adet 18 metrekare şişme acil müdahale ünitesi ( 3 yataklı ) kurulmuştur. Festival alanında, UMKE tarafından kurulan acil müdahale ünitesinde 406 hastaya hizmet verilmiştir. 1 yaralının helikopter ambulans ile nakli sağlanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de düzenlenen Cilo Fest'te sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet verdi - Son Dakika

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