Hakkari\'de düzenlenen Cilo Fest\'te sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet verdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 6. Cilo Fest'te, sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet vererek 1 yaralının ise helikopter ambulans ile naklini sağladı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "10-11.08.2024 tarihleri arasında Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen festival için alınan sağlık tedbiri kapsamında; 38 UMKE gönüllüsü, 1 acil tıp uzmanı, 3 pratisyen hekim, 5 acil yardım ambulansı, 2 UMKE kurtarma aracı, 1 UMKE acil müdahale aracı, 1 pajero ambulans, 1 adet 18 metrekare şişme acil müdahale ünitesi ( 3 yataklı ) kurulmuştur. Festival alanında, UMKE tarafından kurulan acil müdahale ünitesinde 406 hastaya hizmet verilmiştir. 1 yaralının helikopter ambulans ile nakli sağlanmıştır" denildi. - HAKKARİ