Hakkari'de heyelanda hasar gören 30 milyon avroluk atık tesisi çöp sorununu büyüttü - Son Dakika
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Hakkari'de heyelanda hasar gören 30 milyon avroluk atık tesisi çöp sorununu büyüttü

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Hakkari\'de heyelanda hasar gören 30 milyon avroluk atık tesisi çöp sorununu büyüttü
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Hakkari'de yaklaşık 30 milyon avroluk Entegre Katı Atık Tesisi 12 Nisan 2026'daki heyelanda ağır hasar görünce çöp sorunu büyüdü. Yüksekova girişinde İpekyolu boyunca biriken çöpler kötü koku ve çevre kirliliğine yol açtı, insan ve hayvan sağlığını tehdit ediyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ)Hakkari'de yaklaşık 30 milyon avroya mal olan katı atık tesisinin heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından kent merkezi ve ilçelerinde çöp sorunu büyüyor.

Hakkari'de yaklaşık 30 milyon avroya mal olan Entegre Katı Atık Tesisi, 17 Şubat 2024'te resmen hizmete açılmasının ardından 12 Nisan 2026'da meydana gelen heyelanda ağır hasar gördü.

Yaklaşık iki yıl hizmet veren tesisin devre dışı kalmasıyla Hakkari ve ilçelerinde çöp sorunu yeniden büyürken, yatırımın yapıldığı alanın seçimi de tartışma konusu oldu.

Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre tesisin yer seçimi süreci 2013'te başladı, 2019'da ÇED olumlu kararı alındı ve inşaatına 1 Temmuz 2020'de başlandı. Tesisin geçici kabulü 31 Ekim 2023'te yapıldı.

Ancak tesis, Nisan 2026'da meydana gelen büyük heyelanda ağır hasar aldı. Yatırımın yapıldığı alanın heyelan riski açısından nasıl değerlendirildiği ve yer seçimi kararının hangi teknik raporlara dayandığı soruları gündeme geldi.

YÜKSEKOVA'NIN GİRİŞİNDE ÇÖP YIĞINLARI

Tesisin devre dışı kalmasının ardından, Yüksekova'nın girişindeki Akocak köyü mevkisinde, uluslararası İpekyolu güzergahı boyunca biriken çöpler kötü kokuya ve çevre kirliliğine neden oldu.

Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, "Hakkari'de yapılan katı atık tesisi çöp oldu. 30 milyon para harcandı. Yüksekova ve Hakkari ve ilçeleri çöpe boğuldu. Burası uluslararası bir yol. Bu koku doğayı, ekolojik dengeyi, buradaki dereyi, bütün hayvanları ve insanların sağlığını tehdit ediyor. Bir yağmurun yağmasıyla bunların hepsi dereye akıyor. Yüksekova halkı bunu hak etmiyor. Bakanlığa, valiye ve bütün yetkililere sesleniyoruz, bir an önce buna çözüm bulun" ifadelerini kullandı.

"ÇÖPLER HAYVANLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de çöp yığınlarının çevre köylerde yaşayanları ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz mevki, tarihi İpek Yolu güzergahı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından seyahat eden insanlar bu kötü görüntüyle karşılaşıyor. Yaklaşık 30 milyon avroluk yatırımın heyelanla yok olmasıyla bu çöpler de adeta bizlere kaldı. Çöpler, civar köylerde yaşayan insanların sağlığını tehdit ediyor. Binlerce hayvanın içme suyunu karşıladığı dereye karışarak hayvanlarımızın sağlığını da tehdit ediyor. Bu çöp yığınlarının bir an önce temizlenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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