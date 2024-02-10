Hakkari'de kar festivali coşkusu
Vali Ali Çelik:
"Birlik ve beraberliğimizin simgesi el ele çektiğimiz halaylarımızdır"
HAKKARİ - Hakkari'de 5'ncisi düzenlenen kar festivali coşkuyla başladı.
Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 5'inci Kar Festivali açılış töreni Mergabütan Kayak Merkezi'nde gerçekleşti.
2017 yılından bu yana düzenlenen, 2 bin 700 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'ndeki etkinlik, kayak severler ve vatandaşlar tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Türküler eşliğinde, birlik ve beraberliğin simgesi olan halayların çekilip, şarkıların söylendiği festival; çocuk ve genç sporcuları meşale ve paraşütlü kayak gösterilerinin ardından, Vali Ali Çelik'in konuşmaları ve spor yarışmalarının başlaması ile devam etti.
Vali Çelik, farklı illerden gelen ziyaretçilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kentteki kardeşliği, saflığı, temizliği tüm dünyaya tanıtabilecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımızı belirten Çelik; "5 yıldır bu etkinlik yapılıyor. Kayak merkezi hem hemşehrilerimizin kullanması hem de gençlerimizin spor aktiviteleri ve kayakla ilgilenmeleri için bir vesile. Aynı zamanda şehrimizin tanıtımı ve turizmin gelişmesi için de bir kaynak alan. Başımı kaldırıp baktığımda belki de kış sporları açısından dünyanın en güzel yerindeymişiz hissi içimizde uyanıyor. Burayı herkese anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Geçen günlerde Yüksekova'da 600 sporcumuzu misafir ettik. Dün 200'ün üzerinde sporcu ve antrenörü kayak merkezinde ağırladık. Onlardan aldığımız dönüşler çok iyi. Bu var olan bir potansiyeli bize gösteriyor. Bu durum müthiş bir umut veriyor bana. Hakkari barındırdığı potansiyel ile adrenalin tutkunlarının, doğaseverlerin, kayakçıların, dağcıların, herkesin odak noktası, göz bebeği olacak" dedi" şeklinde konuştu.
DJ Enes Göksal'ın performansı, Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu konseri ve Ferhat Üngür konseri ile son bulan programda Vali Çelik, vatandaşlar ve kayak severleri ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Belediyenin kiraladığı 30' yakın araçla festival alanına vatandaşlar ücretsiz taşındı. Kızılay, Yelilay, emniyet, jandarma AFAD açtıkları stant açarak vatandaşlara değişik bölüşürler dağıttılar.
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