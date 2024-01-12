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Hakkari'de Kar Yağışı: Okullar Tatil Edildi, 284 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Yağışı: Okullar Tatil Edildi, 284 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 284 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Hakkarili vatandaşlar, kar yağışının geç geldiğini ve beklenen karın yağmadığını söyledi. İl özel idaresi ve belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

12.01.2024 - 11:17,
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Hakkari kara teslim oldu: Okullar tatil edildi, 284 yerleşim yerinin yolu kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 284 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edilirken, 284 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Kent merkezinde araçlar kar örtüsü ile kapanırken, beyaza bürünen kent merkezi ise güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Hakkarili vatandaşlar, kar yağışının geç geldiğini ve beklenen karın yağmadığını söyledi.

İl özel idaresi ve belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari\'de Kar Yağışı: Okullar Tatil Edildi, 284 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de Kar Yağışı: Okullar Tatil Edildi, 284 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
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