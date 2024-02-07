Hakkari'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Hakkari\'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında 'Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı. Toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimleri için uygulanacak güvenlik tedbirleri ve muhtemel güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler ele alındı.

07.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında 'Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı.

Vali Çelik başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ile kurum ve birim amirleri katıldı. Emniyet ve jandarma yetkililerinin de katıldığı toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimleri için uygulanacak güvenlik tedbirleri ve muhtemel güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Çelik, seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesini temenni ederek, tüm katılımcılara bu süreçteki çalışmalarında kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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