Hakkari, Irak'tan gelecek olan acenteleri ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Hakkari, Irak'tan gelecek olan acenteleri ağırlamaya hazırlanıyor

Hakkari, Irak\'tan gelecek olan acenteleri ağırlamaya hazırlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, turizm ağını geliştirmek için Irak'tan gelecek olan 15 acente için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Hakkari ve ilçelerine gelen misafirler için görüşmeler yapıldı. Özgökçe, bölgenin turizmini geliştirmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini belirtti ve Yüksekova'ya davet edilecek olan tur operatörleri ve acentelerle coğrafyalarını tanıtmayı planladıklarını ifade etti.

16.05.2024 01:27
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır komşularıyla turizm ağını geliştirmeye devam ederken, Irak'tan gelecek olan 15 acente için bilgilendirme öncesi Başkan Cevdet Özgökçe başkanlığında toplantı yapıldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Odası (YESO) öncülüğünde başlatılan Iran-Yüksekova arasındaki turizm atağı için bir araya gelindi.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Zagroz İş Merkezi'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında bir araya gelen STK'lar, iş adamları ve yerel esnaflarca, Irak'ın güney kenti ve Yüksekova arasındaki geliş-gidiş bağlantılarını hızlandırmak için 4 günlük ziyaret öncesi görüşme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda, Hakkari ve ilçelerine, Van'a Irak'ın güney kentinden gelen misafirler için görüşmeler yapıldı.

Toplantıya, TÜRSAB Başkanı Cevdet Özgökçe, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Gürdal, iş adamı ve Bubi Van Seyahat Acentasının Ebubekir Zirek ve çok sayıda esnaf katıldı.

Yüksekova'nın büyümesi için yeni turizm rotasına başladıklarını belirten TÜRSAB Başkanı Cevdet Özgökçe, "Hakkari ve bölgesinin turizmini geliştirmeyi, büyütmeyi göz önüne alarak yola çıktık. Bölgedeki yeni rotaları oluşturmak için buradayız. Allah nasip ederse 21 Mayıs'ta Irak'ın güneyinde Arap bölgesinde 15 tane seyahat acentesinin Hakkari'ye davet ettik. Acenteleri 2 gün Hakkari ve 2 gün Van olmak üzere 4 gün ağırlayacağız. Yakın bir süreçte de buradaki sektörle bir araya gelip Türkiye'de iç pazarda kültür turları yapan büyük tur operatörleri ile acenteleri Yüksekova'ya davet edip coğrafyamızı tanıtmayı planlıyoruz. Bölgedeki turizmi mevsimsellikten çıkartıp 12 aya yaymak istiyoruz. Nitelikli turisti buraya getirebilmek için bugün buradayız. Bildiğiniz üzere geçen sene Yüksekova'ya Hilton oteli yapıldı. Çok güzel bir otel. Yaklaşık 170 tane odası var, bu da bizim elimizi güçlendiriyor. TÜRSAB olarak geçen yıl gibi bu yıl da ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari, Irak'tan gelecek olan acenteleri ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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