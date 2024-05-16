Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlerle Bisiklet Turuna Katıldı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlerle Bisiklet Turuna Katıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlerle Bisiklet Turuna Katıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katıldı. Vali Çelik, gençlerle birlikte yaklaşık 12 kilometrelik bir yolculuk yaptı. Etkinlikte sporun önemine değinen Çelik, katılımcılara teşekkür etti. Gençler ise Vali Çelik ile birlikte bisiklet turuna katılmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

16.05.2024 18:07
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri erken başladı. Hakkari- Çukurca Karayolunda düzenlenen bisiklet turuna katılan Vali Çelik, gençlerle birlikte bisiklet sürdü. Yaklaşık 12 kilometrelik yolda bisiklet süren Vali Çelik, sporla iç içe olmanın önemine değindi. Bu tür etkinliklerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığa iyi geldiğini belirten Çelik, etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe katılan gençler ise Vali Ali Çelik ile birlikte bisiklet turuna katılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlerle Bisiklet Turuna Katıldı - Son Dakika

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