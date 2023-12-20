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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında incelemelerde bulundu. - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, teknik cihazların kurulumu için yaşanan sıkıntıları ele aldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında incelemelerde bulundu.
20.12.2023 - 19:19,  Güncelleme: 19:21
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında incelemelerde bulundu.

Hakkari'ye vali olarak atandığı günde beri bu yana Hakkari merkez ve ilçelerini yer yer gezip incelemelerde bulunan Ali Çelik çözüm noktası da hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Yüksekova ilçesine gelen Vali Çelik, Selahaddin Eyyubi Havalimanında ziyarette bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çelik, yönetim ile gerçekleştirdiği toplantıda, teknik cihazların kurulumu için arazide yaşanan sıkıntılar ve bunların çözümleri için yapılabilecek çalışmalar ele alındığı belirtildi.

Vali Çelik'e, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürü Rıza Üstün eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında incelemelerde bulundu. - Son Dakika
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