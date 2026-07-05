Hakkari Yaylalarına Akın

Hakkari'de yayla yollarının ulaşıma açmasının ardından vatandaşlar yüksek rakımlı bölgelere çıkarak çadırlarını kurmaya başladı.

Hakkari'nin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Durankaya beldesi sakinleri, yüksek kesimlerde bulunan Binmizit Yaylalarına akın etmeye başladı. Durankaya beldesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki yaylalarda özellikle Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri başta olmak üzere birçok aile yaz sezonunu geçirmek için yerini aldı. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede, vatandaşlar hayvanların yayla ortamında daha verimli yetiştiğini belirtti.

Yaklaşık dört ay boyunca yaylada kaldıklarını ifade eden Sadık Dervişoğlu, serin havası ve doğal güzellikleriyle yaylalarda adeta dört mevsimin bir arada yaşandığını dile getirdi. - HAKKARİ