Hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

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Nazilli polisinin 9 aylık takibi sonucunda, çeşitli suçlardan aranan ve 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Ayrıca, diğer suçlardan aranan 10 şahıs da son bir haftada yakalanarak cezaevine gönderildi.

08.07.2024 14:23
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Hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Nazilli polisinin 9 aylık takibi sonuç verdi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri 9 aylık takip sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Asayiş Büro Amirliği ekipleri 9 aylık takip sonucu gerçekleştirdikleri 8 saatlik bir çalışma ile 'Silahlı yağma ve birden fazla kişi ile birlikte suç örgütü kurmak' suçlarından toplam 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. isimli şahsı Pınarbaşı Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı. Yine Yeşil Mahalle'de bir ikamette saklandığı bilgisini edinen ekipler, çeşitli hırsızlık suçlarından toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. isimli şahsı da yakaladı. Ayrıca son bir haftada çeşitli suçlardan aranması olan 10 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi. Çalışmaların aralıksız ve artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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