Halep'te Hayat Yeniden Başlıyor

Suriye'de Esad rejimin dağılmasının ardından evlerini terk etmek zorunda kalanların Halep'e dönmesiyle kentte günlük hayat hareketlendi.

Suriye'de Esad rejimin dağılmasının ardından ülkelerinden, yaşadıkları bölgelerden ayrılan Suriyeliler evlerine geri dönüyor. Muhalif grupların rejimden geri aldığı noktalardan biri olan Halep'te de günlük yaşam hızla normale dönüyor. Halep'i terk edenlerin dönmesiyle şehirde büyük yoğunluk yaşanıyor. Sokaklarda hareketliliğin dikkat çektiği Halep'te siviller 14 yıl önceki hayatlarına geri döndü. Özgür bir şekilde marketlerden alışveriş yapan halk, araçlarına benzin almak için de akaryakıt istasyonlarına akın ediyor.

Halep'te yaşayan adını açıklamayan bir Suriyeli "Esad rejiminin düşmesinin ardından Halep'te durumlar çok güzel çok şükür geziyoruz Halep'te" dedi.

Muhammed Diya isimli vatandaş ise Halep'te son durumların iyi olduğunu söyleyerek, "Çıkabiliyoruz, gezebiliyoruz. Bazı insanlar savaş nedeniyle birbirlerini göremiyordu. Şimdi göç etmek zorunda kalan insanlar dönüp ailelerine kavuşuyor. Bu durum çok iyi" ifadelerini kullandı.

Esma adlı Suriyeli ise, "Ben üniversite öğrencisiyim psikoloji okuyorum. Geçmişe kıyasla daha güvenli şu an. Her şeyden mahrum bırakılmıştık, her şey yasaktı. Şimdi ise özgürüz ve özgürce gezebiliyoruz" diye konuştu. - HALEP