Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Binlerce Çocuk Ücretsiz Yüzme Kursu Alıyor

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Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde 3 merkezde hizmet veren ücretsiz yüzme kursu ile günde bin 600 çocuk yüzme eğitimi alıyor.

Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okulları çerçevesinde açılan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzetbegoviç Süleymaniye Spor Kompleksinde hizmet veren kurslar ile çocuklar, yaz tatilini keyifle geçiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gençlerin sportif alışkanlık kazanması amacıyla devam eden kurslar ile 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Okulların tatil edilmesiyle Belediye bünyesindeki 3 merkezde hizmet veren yüzme kursundan faydalanan çocuklar, profesyonel yüzme hocaları eşliğinde yüzme öğreniyor. Erkek çocuklar için Pazartesi ve Çarşamba, kız çocukları için Salı ve Perşembe günleri 4 farklı seansla devam eden yüzme kursu ile temel yüzme eğitimi ve yüzme teknikleri öğretiliyor. Yaz tatilini ve sıcak günlerin tadını havuzda serinleyerek geçiren çocuklar, yüzme antrenörleri tarafından verilen eğitim ile bu yaz yüzme öğrenmek istediklerini ifade ediyor. Hem yüzme eğitimi aldıklarını hem de akranlarıyla zaman geçirdiklerini söyleyen çocuklar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a sunduğu imkanlardan ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çocuklar için hizmet veren havuzlar, Cuma ve Cumartesi günleri de yetişkinler için hizmet verdiği bildirildi. - ŞANLIURFA