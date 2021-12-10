Haliliye meclisinde yılsonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Haliliye İlçe Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantıları 5'inci birleşimin gerçekleşmesi ile sona erdi.

Haliliye Belediyesi Aralık ayı 5'inci Meclis Birleşimi gerçekleşti. Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Meclis Toplantı Salonundaki son birleşim, Meclis Başkanvekili Cengiz İzgördü başkanlığında toplandı. Toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Haliliye'ye yönelik kararların alındığı meclis birleşimi, kararların oylanması ile sona erdi. Alınan kararların Haliliye ilçesine hayırlı olmasını dileyen Meclis Başkanvekili Cengiz İzgördü, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden meclis üyelerine Allah'tan rahmet diledi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında Meclis'te önemli kararlara imza atıldığını ifade eden Başkanvekili İzgördü, 2022 yılında Haliliye için çalışacaklarını kaydetti.

Öte yandan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında gerçekleşen Aralık ayı ilk meclis birleşiminde ilçeye yeni bir okul ve ilçe emniyet müdürlüğü kazandırılacağı belirtilmişti. - ŞANLIURFA