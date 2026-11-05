Halk oyunları öğretmeni Görücü, 60 kilodan 120 kiloya çıktı, tedaviye yanıt alamadı - Son Dakika
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Halk oyunları öğretmeni Görücü, 60 kilodan 120 kiloya çıktı, tedaviye yanıt alamadı

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Halk oyunları öğretmeni Görücü, 60 kilodan 120 kiloya çıktı, tedaviye yanıt alamadı
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Halk oyunları öğretmeni Görücü, 60 kilodan 120 kiloya çıktı, tedaviye yanıt alamadı
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Osmaniye'de halk oyunları öğretmeni Gülten Görücü, 5 yıl önce kabızlıkla başlayan rahatsızlığı sonrası 60 kilodan 120 kiloya çıktığını ve birçok hastanede tedavi görmesine rağmen iyileşemediğini söyledi. Görücü, mesleğini bıraktığını ve yeniden çalışmak istediğini belirtti.

Osmaniye'de yaşayan 51 yaşındaki halk oyunları öğretmeni Gülten Görücü, 5 yıl önce kabızlık şikayetiyle başlayan rahatsızlığının ardından 60 kilodan 120 kiloya çıktığını belirterek birçok hastanede tedavi görmesine rağmen sağlığına kavuşamadığını söyledi.

Osmaniye'de uzun yıllar halk oyunları öğretmenliği yapan Gülten Görücü (51), yaklaşık 5 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Kabızlık şikayetiyle başlayan rahatsızlığının ilerlemesiyle birlikte karnında aşırı şişlik oluştuğunu belirten Görücü, hastalığına çare bulabilmek için hastane hastane dolaştığını ancak sonuç alamadığını söyledi. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yemek yiyemediğini, tuvalet ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiğini ve su içtiğinde dahi karnının şiştiğini anlatan Görücü, psikiyatri bölümünde de tedavi gördüğünü, kendisine verilen çok sayıda ilacı düzenli kullanmasına rağmen şikayetlerinin devam ettiğini dile getirdi. Hastalığından önce aktif bir yaşam sürdüğünü ve halk oyunları öğretmenliği yaptığını belirten Görücü, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık çalışamadığını sağlığına kavuşarak yeniden mesleğine dönmek istediğini söyledi.

"Vücudum hiçbir şekilde ilaca da seruma da yanıt vermiyor"

Vücudunun hiçbir tedaviye karşılık vermediğini hastanelerin birçok bölümünde tedavi gördüğünü söyleyen Gülten Görücü, "2020 yılına kadar halk oyunları öğretmenliği yaptım. Fakat bu rahatsızlığımdan sonra hiçbir şekilde işime başlayamadım, devam edemedim. Bu rahatsızlığımdan dolayı birçok doktora müracaat ettim. Fakat hiçbir şekilde bir sonuç alamadım. Özel hastaneler olsun, devlet hastaneleri olsun, gitmediğim bölüm, gitmediğim branş kalmadı. Eczanelerde ne varsa, ne dedilerse hepsini düzenli bir şekilde kullanmama rağmen vücudum hiçbir şekilde ilaca da seruma da yanıt vermiyor. Sıkıntılarım kabızlıkla başladı. Sonra acıkmamaya başladım. Ardından bu şekilde şişmeye başladım. Su içiyorum, şişiyorum. Gaitamı yapamıyorum, idrarımı yapamıyorum. Acile gidiyorum, sadece sonda takıyorlar. Onun haricinde başka bir şey yapamıyorlar. 'Araştırma hastanesine yatırılıp bakılman gerekiyor' diyorlar. Araştırma hastanesine yatırılıyorum, 'Hastalık değil' deyip gönderiyorlar. Ama artık benim gücüm kalmadı. İçim dışım kupkuru, kuruluk hiçbir şekilde geçmiyor. Zamanında kulak ameliyatı olduğumda 'tümör var' demişlerdi. O tümörden sonra daha kötü oldum. Dilimin üzerindeki beyazlık sürekli var. Diş fırçasıyla fırçalamama rağmen geçmiyor. 60 kilodan 120 kiloya kadar çıktım, şu an 2 katı oldum" diye konuştu.

Flora nakli de işe yaramadı

Psikiyatri servisinde de yattığını kaydeden Görücü, " 'Diyet yap, yürüyüş yap, psikolojik' dediler; 4 defa psikiyatride yattım. İlaçları veriyorlar, düzenli kullanıyorum ama hiçbir şekilde fayda görmüyorum. Onkolojiden tutun, bir ara tümör var demişlerdi. Onkolojide yattım, onun tedavisi bile fayda etmedi. Ondan sonra da tümör yok dediler" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 3 yıl önce İstanbul'da bir doktorun 'flora nakli' önerdiğini belirten Gülten Görücü, "Flora nakli oldum. Hiçbir şekilde işe yaramadı. Doktor da bana, 'İşte sana garanti vermedim zaten' dedi. Maalesef ondan da hiçbir sonuç alamadım" dedi.

Kaynak: İHA
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