Halk Pazarı beşinci şubesini Demirciler\'de açtı

Kaliteli, ucuz ve güvenli adresin merkezi Halk Pazarı, beşinci şubesini Demirciler semtinde açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Halk Pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Erzurumluların teveccühü ile şube sayısını artıran Halk Pazarı Demirciler Şubesi'nin açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, şunları kaydetti: "Bugün burada, halkımızın günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesinin daha açılışını gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, sadece bir alışveriş noktası değil; aynı zamanda vatandaşlarımız için bir destek kapısı, şehrimizin ekonomik yapısı için dengeleyici bir merkez, üretici ve tüketiciyi buluşturan güçlü bir dayanışma ağıdır. 5. şube olan Halk pazarımızda 4 binin üzerinde ürün çeşidi yer alıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, bebek ihtiyaçlarından kahvaltılıklara kadar temel tüketim maddeleri, piyasa fiyatlarının oldukça altında vatandaşlarımızla buluşturuluyor. Burada herhangi bir ticari kazanç amacı güdülmemektedir. Buradaki tek hedef; vatandaşın bütçesini korumak, alım gücünü desteklemektir. Aynı zamanda bu proje, piyasadaki fiyat dengesini gözeten regülatif bir model olarak da işlev görmektedir. Belediye olarak, yalnızca hizmet üreten değil; fiyat istikrarına katkı sunan bir denge unsuru olmayı da görev biliyoruz. Bu halk pazarı aynı zamanda; yerel üreticilerimize, kadın kooperatiflerimize, küçük esnafımıza doğrudan destek sağlayan bir yapıdır. Bu yönüyle projemiz hem ekonomik hem de sosyal boyutuyla çok katmanlı bir modeldir. Modern yapısıyla, hijyenik koşullarıyla, sosyal alanları ve otoparkıyla Erzurum'a yakışır bir tesis olarak planlanmış ve tamamlanmıştır. Sayın Başkanımız; göreve geldiği ilk günden bu yana, Erzurum'u sadece bugüne değil, geleceğe hazırlayan çok sayıda proje ve yatırımı hayata geçirmiş, şehrimizi altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden ekonomik kalkınmaya kadar her alanda dönüştüren ve büyüten bir lider olmuştur. Sayın Başkanımızın ileri görüşlü ve halk odaklı belediyecilik anlayışı ve özellikle sosyal belediyecilik vizyonu sayesinde, vatandaş odaklı projelerle halkın yanında duran, halkın yükünü paylaşan bir belediyecilik anlayışı Erzurum'a hakim olmuştur. ve açılışını yaptığımız halk pazarı da, bu anlayışın çok somut, çok değerli bir örneğidir."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, "Evet 4 bin çeşitten az ürün yok pazarımızda Boykot ürünü kesinlikle yok. Üreticiden tüketiciye tamamen ekonomik ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sayın Başkanımızın seçim vaatleri içerisindeki en önemli projelerinden biriydi halk pazarları Çünkü dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımız vardı. Şuan 8-9 marketimizin inşası sürüyor. Tabii bunun yanı sıra istihdama da katkı sağlıyoruz. Her marketimizde en az 10 kardeşimiz iş, güç sahibi oluyor. Biz tabi halk pazarlarımızı birer ticari işletme olarak görmüyoruz, biz sosyal proje olarak düşünüyoruz" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, "Halkımızın ekonomik olarak daha kolay ulaşabilecekleri ve ekonomilerini taşmayacak bir şekilde bulaşıktan gıdaya ulaşabilecekleri merkezlerimiz olan halk pazarlarımıza yoğun bir ilgi var. Bu güzel projeden dolayı Mehmet Sekmen Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da, "Erzurum Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve getirmeye de devam ediyor. Halk pazarlarımız sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir. Açılacak her yeni halk pazarı yalnızca alışveriş yapılacak bir mekan değil aynı zamanda hayat pahalılığıyla mücadelede bir denge unsurudur. Bu hizmetin hem ekonomik adaleti güçlendireceğine hem de sosyal huzura büyük bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, "Biz aziz milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü Erzurum 2001'de partimizin kuruluşuyla 2002'deki iktidara gelişimizle davamıza çok büyük destek verdi. Onun için biz başta Erzurum'da hemşerilerimize ne kadar hizmet etsek azdır. İşte Başkanımızın çok güzel bir sosyal projesi var. Halk pazarlarımız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bürokratlarına, yöneticilerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun" kaydını düştü.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt da, "Erzurum'a gelince bir bahar havası geliyor bize çünkü burada çok güzel hizmetlere şahit olmaktan Başkanımızın yatırımlarını görünce büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Malumunuz 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Başkanımız tüm ekiplerini Adıyaman'ımıza seferber etti. Erzurum'un yeri biz de bambaşkadır" kaydını düştü.

Başkan Sekmen: "Amacımız halkımın ucuz ve kaliteli alışveriş yapması"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, şu ifadelere yer verdi: "Biz bu yola çıkarken, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını kendimize rehber edindik. Belediyecilikte asıl olanın; gönüllere dokunmak, vatandaşı anlamak, onun ihtiyacına doğru çözümler üretmek olduğuna inandık. ve bu anlayışla, şehrimizin dört bir yanında yalnızca yollar, binalar, parklar değil; bereketin, dayanışmanın ve samimiyetin mayasını da attık. İşte bu vizyonla yola çıkarak kurduğumuz Halk Pazarları, yalnızca bir alışveriş alanı değil, sosyal belediyeciliğin sahaya yansıyan en güçlü örneklerinden de biridir. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 5. şubemiz, Demirciler Halk Pazarı, kararlı duruşumuzun, millet sevdamızın, hizmet aşkımızın somut bir tezahürüdür." "Halk Pazarlarımızda ürünler, doğrudan üreticiden tüketiciye sunulmakta, aracıların devreden çıkmasıyla fiyatlar makul seviyelerde tutulmaktadır" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada vatandaşımızın bütçesi korunurken, aynı zamanda üreticimiz ve esnafımız da kazanmaktadır. Yani burada bir yandan sosyal adalet tesis edilirken, öte yandan ekonomik döngü desteklenmektedir. Bugün itibarıyla Halk Pazarı projemizde 5. şubemizi hayata geçirmenin memnuniyetini yaşarken, şunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Bizler 'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla 6. ve 7. şubeler için de yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Her mahallemize, her ilçemize bu hizmetleri ulaştırmakta kararlıyız. Çünkü biz biliyoruz ki, hizmette ayrım olmaz. Erzurum'un her noktası, aynı oranda kalkınmalı, aynı oranda hizmetle buluşmalıdır. ve şunu da gururla ifade edeyim ki; Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak sadece fiziki hizmetlere değil, sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek işler yapıyoruz. Gıda paketlerinden sosyal yardımlara, kadın kooperatiflerinden ücretsiz kurs merkezlerine, halk ekmek üretiminden su tarifelerine kadar her alanda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Attığımız her adımda milletimizin duasını, desteğini, sevgisini alıyor; her yeni açılışımızda daha büyük bir motivasyonla hizmetlerimize devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından Halk Pazarı Demirciler Şubesi'nin açılışı yapıldı. - ERZURUM