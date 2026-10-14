Halk TV'nin Zeytinburnu binasında polis araması sabah 05.30 sıralarında başladı - Son Dakika
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Halk TV'nin Zeytinburnu binasında polis araması sabah 05.30 sıralarında başladı

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Halk TV\'nin Zeytinburnu binasında polis araması sabah 05.30 sıralarında başladı
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Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasında sabah 05.30 sıralarında polis araması başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik önlemi aldı.

Halk TV'ye sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada inceleme yapıyor.

İnceleme sabah 05.30 sıralarında Halk TV'nin Zeytinburnu'nda bulunan binasında başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Halk TV'nin Zeytinburnu binasında polis araması sabah 05.30 sıralarında başladı - Son Dakika
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