Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ilk gününde 10 bin 21 yolcu taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ilk gününde 10 bin 21 yolcu taşıdı

21.06.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 19 Haziran'da açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini, hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olduğunu ve 69 kilometrelik ring hattının tamamlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Türkiye'nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy'ün işletmeye alınmasının ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı hakkında açıklamada bulundu. Hatta yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattımızın tamamını ise 44 bin 109 kişi kullandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

69 kilometrelik ring hattı tamamladı

Uraloğlu, Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosunun son halkası olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, tamamlanan kesimle birlikte tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını söyledi.

5 yeni istasyon hizmete başladı

Bakan Uraloğlu, söz konusu 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığını dile getirerek "Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete aldık." ifadesini kullandı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy arasındaki 47 kilometrelik bölümünde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun iki katından fazla yaklaşık 33 milyon yolcumuzu taşıdık. Hizmete aldığımız beş istasyon sayesinde de Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek"

Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düştü

Uraloğlu, hattın tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de açıklama yaparak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Halkalı, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ilk gününde 10 bin 21 yolcu taşıdı - Son Dakika

Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:03:14. #7.13#
SON DAKİKA: Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ilk gününde 10 bin 21 yolcu taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.