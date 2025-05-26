Hamas, ABD’nin Ateşkes Teklifini Kabul Etti - Son Dakika
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Yerel

Hamas, ABD’nin Ateşkes Teklifini Kabul Etti

26.05.2025 18:29
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Hamas, 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbestliği önerisini kabul etti. Anlaşma detayları bekleniyor.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Filistinli kaynaklar, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini duyurdu. Anlaşmaya varılması durumunda 70 günlük ateşkes karşılığında hayatta olan 10 İsrailli rehine serbest bırakılacak Anlaşma çerçevesinde, hayatta olan 10 İsrailli rehine, 5'i ilk gün, 5'i 60. gün iki grup halinde serbest bırakılacak. Ayrıca, Hamas'ın kabul ettiği kaydedilen öneri İsrail'in Gazze Şeridi'nden kısmi olarak geri çekilmesini de içeriyor.

Anlaşma maddelerinde Hamas tarafından serbest bırakılan rehinelere karşılık İsrail tarafının da uzun süre hapis yatmış en az 100 Filistinli mahkumun özgürlüğüne kavuşması planlanıyor. Ayrıca ateşkesin ilk günüden başlayacak şekilde Gazze'ye şartsız ve koşulsuz insani yardım girişine izin verilecek.

Whitkoff'un ateşkes taslağının İsrail'e iletildiğini ve yanıt beklendiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Yerel, Dünya, gazze, Son Dakika

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