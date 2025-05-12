Hamas, Edan Alexander'ı Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Yerel

Hamas, Edan Alexander'ı Serbest Bıraktı

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ı serbest bırakmasını, barış müzakereleri için olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

12.05.2025 06:45
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Katar ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın ABD- İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ı serbest bırakma kararının "memnuniyetle karşılandığı" belirtilerek, "Bu durumu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaştırılmasına dair müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iyi niyetli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz" denildi.

Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ı serbest bırakma kararı almasına bir tepki de Katar ve Mısır'dan geldi. İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın kararının "memnuniyetle karşılandığı" belirtilerek, "Bu durumu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaştırılmasına dair müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iyi niyetli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gazze'deki savaşın daha fazla insani sonuca yol açmaması için acilen sona ermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bölgede kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik samimi ve iyi niyetli çabalar gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi. Katar ve Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin arabuluculuk çabalarını ABD ile koordinasyon içinde yürütmeye devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Amacımız, sivillerin çektiği acıyı hafifletmek ve nihayetinde savaşın ve onun neden olduğu insani krizin sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir ateşkes için gerekli şartları oluşturmaktır" ifadelerine yer verildi.

Hamas ABD vatandaşlığı da bulunan esiri serbest bırakma kararı almıştı

Hamas ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ı serbest bırakma kararı almıştı. Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesinde bulundu. ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım girişine izin verilmesi için atılan adımların bir parçası olacak" demişti.

ABD Başkanı Trump gelişmeyi "iyi niyetli bir adım" olarak nitelemişti

ABD Başkanı Donald Trump ise kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada gelişmeyi doğrulayarak, "Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım" ifadelerini kullanmıştı. Bunun ABD'ye ve arabulucular Katar ile Mısır'ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış "iyi niyetli bir adım" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" demişti. - DOHA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Mısır, Katar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamas, Edan Alexander'ı Serbest Bıraktı - Son Dakika

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