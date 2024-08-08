Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da Suikasta Uğradığı İddia Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da Suikasta Uğradığı İddia Ediliyor

İngiltere merkezli Yahudi gazetesi The Jewish Chronicle, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin MOSSAD tarafından kiralanan İran Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminde çalışan 2 İranlının yerleştirdiği patlayıcı ile öldürüldüğünü iddia ederken, İranlı suikastçıların olaydan 1 saat sonra yurt dışına kaçırıldığını bildirildi.

08.08.2024 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere merkezli Yahudi gazetesi The Jewish Chronicle, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin MOSSAD tarafından kiralanan İran Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminde çalışan 2 İranlının yerleştirdiği patlayıcı ile öldürüldüğünü iddia ederken, İranlı suikastçıların olaydan 1 saat sonra yurt dışına kaçırıldığını bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin yankıları sürerken, İngiltere merkezli Yahudi Gazetesi "The Jewish Chronicle" den suikasta dair çarpıcı iddialar geldi. Elon Perry imzasıyla yayınlanan habere göre Haniye, MOSSAD tarafından yüklü miktarda para ile Kuzey Avrupa ülkesine kaçırılma vaadiyle kiralanan Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminde görevli 2 İranlı tarafından yatağının altına patlayıcı yerleştirilerek öldürüldü.

Haberde, bu gerçeğin suikast gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktığı ve İranlı suikastçıların Haniye'nin kalmayı planladığı odaya anahtarla girdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Şahısların 3 dakika sonra odadan ayrılarak çıkışa yöneldikleri, güvenlik görevlisinin onları tanıması sayesinde sorun yaşamadan Haniye'nin kalacağı misafirhaneden ayrıldığı kaydedildi.

Habere göre, kendilerine verilen görevi tamamlayan İranlı suikastçılar, 1 saat içinde MOSSAD tarafından İran'dan kaçırıldı.

Bomba 9 saat önce yerleştirildi

Habere göre, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri bombanın Haniye'nin yatağının altına haftalar ya da aylar önce yerleştirildiği yönündeki iddiaları da çürüttü. Bombanın suikast günü yerel saatle 16.23'te, yani Haniye odasına girmeden yaklaşık 9 saat önce yerleştirildiği tespit edildi. Uzaktan kumanda ile gerçekleştirilen patlama ise 01.37'de yaşandı.

Uygun zaman beklendi

Haberde, Tahran'da uzun zamandır görev yapan bir dizi MOSSAD ajanı tarafından organize edilen suikast için uygun zamanın beklendiği aktarıldı. Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için Tahran'a davet edilmesiyle harekete geçen MOSSAD'ın töreni düzenleyenler ve davetliler arasındaki telefon görüşmelerini dinlediği, Haniye'nin ziyaretini bu sayede teyit ederek suikast planını uygulamaya karar verdiği kaydedildi.

Işıkların sönmesini beklediler

The Jewish Chronicle'a göre, MOSSAD suikast öncesinde zorlu bir hazırlık yürüttü. Haniye'nin potansiyel kaçış yollarını belirlemek ve binadaki güvenlik önlemlerini kontrol etmek üzere bölgeye birçok ajan gönderilirken, Haniye'nin kalacağı binanın bir tepede yer alması işleri zorlaştırdı. Bunun üzerine tepede bulunan uzun ağaçlara tırmanan yeşil kamuflajlı 5 İsrail ajanı, Haniye binaya girer girmez araç rengi ve plaka ile kimlik teyidi yaptı. Bir başka MOSSAD ajanı ise Haniye'nin kaldığı odayı pencereden gözleyerek Hamas liderinin uyuduğunu bomba operatörüne haber verdi. Işıkların sönmesinin ardından ise bomba patlatıldı ve Haniye hayatını kaybetti. - LONDRA

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, İsmail Haniye, Mossad, İran, Güvenlik, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da Suikasta Uğradığı İddia Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da Suikasta Uğradığı İddia Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement