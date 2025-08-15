Han Yunus\'ta Hastane Sular Altında Kaldı

İsrail'in dün Han Yunus'a düzenlediği saldırıda kanalizasyon hattının patlaması sonucu, Nasser Hastanesi sular altında kaldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken dün hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta hasar meydana geldi. Saldırıların ardından Han Yunus'un merkezindeki kanalizasyon hattının patlaması sonucu Nasser Hastanesi sular altında kaldı. Yetersiz şartlarda hizmet veren hastaneyi basan kanalizasyon suyu nedeniyle insani koşullar daha da kötüleşti. Hastanede hizmet vermeye çalışan doktorlar ve hemşireler zor anlar yaşarken, hastalar da büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Yetkililerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. - GAZZE