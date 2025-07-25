Hanzala Gemisi ile İletişim Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hanzala Gemisi ile İletişim Kesildi

25.07.2025 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Hanzala gemisiyle iletişim kesildi, mürettebat kaybolma riski taşıyor.

Gazze'yi saldırı ve abluka altında tutan İsrail üzerindeki baskıyı artırmayı ve ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Hanzala gemisi ile tüm iletişim kesildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Hanzala gemisi ile tüm iletişimin koptuğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada, "Hanzala gemisinin mürettebatıyla tüm iletişim kesildi. Mürettebat ile bağlantımızı kaybediyoruz ve geminin yakınında birden fazla dron tespit edildi. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri manasına geliyor" denildi.

İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan sembol bir çizgi karakter olan Hanzala'nın ismini taşıyan bir yardım gemisi, 20 Temmuz Pazar günü İtalya'nın güneyinden ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Şimdiye kadar yolun yaklaşık yarısını kateden Hanzala gemisinin mürettebatı, ikisi gazeteci olmak üzere 21 kişiden oluşuyor. Gazze'ye yardım için bir araya gelen on farklı ülkeden aktivistleri taşıyan geminin İtalya'nın güneyinden yola çıkması, teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Hanzala, limandan ayrılmadan hemen önce de iki ayrı sabotaj girişimin hedefi olmuştu.

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırma hedefini paylaşan uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteklediği Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait bir önceki gemi Madleen ise silahsız ve sivil bir gemi olmasına rağmen Gazze açıklarına 110 deniz mili mesafede, uluslararası sularda alıkonulmuştu. Gemide bulunanlar tutuklanarak rızaları dışında İsrail'e götürülmüş ve hapsedildikten sonra sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Yerel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hanzala Gemisi ile İletişim Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı 41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp’ın şüpheli ölümü Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Beyoğlu’nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Beyoğlu'nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık Bir çok ilde görüldü Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü
Gram altında yükseliş sürüyor mu İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
20:21
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
19:56
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
18:31
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti
Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
10:01
’’Hayatımın aşkı’’ demişti Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira yollarını ayırdı
''Hayatımın aşkı'' demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira yollarını ayırdı
09:57
Dolar güne yükselişle başladı Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Dolar güne yükselişle başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında
09:54
DSÖ’den “salgın“ uyarısı Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında
DSÖ'den "salgın" uyarısı! Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında
09:37
Karar için geri sayım başladı Gözler Merkez Bankası’na çevrildi
Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası'na çevrildi
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 03:27:25. #7.12#
SON DAKİKA: Hanzala Gemisi ile İletişim Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.