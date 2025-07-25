Hanzala Gemisi ile İletişim Kesildi

Gazze'yi saldırı ve abluka altında tutan İsrail üzerindeki baskıyı artırmayı ve ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Hanzala gemisi ile tüm iletişim kesildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Hanzala gemisi ile tüm iletişimin koptuğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada, "Hanzala gemisinin mürettebatıyla tüm iletişim kesildi. Mürettebat ile bağlantımızı kaybediyoruz ve geminin yakınında birden fazla dron tespit edildi. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri manasına geliyor" denildi.

İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan sembol bir çizgi karakter olan Hanzala'nın ismini taşıyan bir yardım gemisi, 20 Temmuz Pazar günü İtalya'nın güneyinden ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Şimdiye kadar yolun yaklaşık yarısını kateden Hanzala gemisinin mürettebatı, ikisi gazeteci olmak üzere 21 kişiden oluşuyor. Gazze'ye yardım için bir araya gelen on farklı ülkeden aktivistleri taşıyan geminin İtalya'nın güneyinden yola çıkması, teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Hanzala, limandan ayrılmadan hemen önce de iki ayrı sabotaj girişimin hedefi olmuştu.

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırma hedefini paylaşan uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteklediği Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait bir önceki gemi Madleen ise silahsız ve sivil bir gemi olmasına rağmen Gazze açıklarına 110 deniz mili mesafede, uluslararası sularda alıkonulmuştu. Gemide bulunanlar tutuklanarak rızaları dışında İsrail'e götürülmüş ve hapsedildikten sonra sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmişti. - GAZZE