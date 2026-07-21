Kur\'an kursu öğrencileri sporla buluştu

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce başlatılan ve ilki geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 'Hareket Camide' etkinlikleri, Cumhuriyet Mahallesi Cami Kuran Kursu öğrencileri ile devam etti.

Düzce Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte camilere akın eden çocuklara yönelik sosyal etkinliklerini 'Hareket Camide' projesi ile sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bu çerçevede eğitim döneminde başlattığı ve okullarda kurduğu etkinlik alanlarıyla gençleri sporla buluşturduğu 'Hareket Okulumda' projesinin devamı niteliğinde 'Hareket Camide' projesi ile spor branşlarını tanıtmaya devam ediyor.

Projenin ilk etkinliğini Cedidiye Camii'nde yaz kursları için bulunan çocuk ve gençlerle gerçekleştiren müdürlük, bu haftaya ise Cumhuriyet Mahallesi Cami Kuran Kursu öğrencileri ile başladı. Cami meydanında kurulan spor parkurlarında voleybol, ok atma, badminton başta olmak üzere farklı spor etkinlikleri öğrencilerle buluşturuldu. Etkinlikte eğlenceli ve keyifli zaman geçiren öğrencilere, poğaça ve meyve suyu ikramlarında da bulunuldu.

İkinci haftasına giren etkinliklere oldukça rağbet gösterilirken, müdürlük, yapılan planlama dahilinde proje etkinliklerini yaz tatili boyunca devam ettirecek. - DÜZCE