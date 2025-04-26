Harita Mühendisleri 25. Yılını Kutladı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi meslekte 25 yılını dolduran üyeleri plaket takdimi ile onurlandırdı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi düzenlediği akşam yemeği ile meslektaşlarını bir araya getirdi. İlkadım ilçesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşen etkinlik meslek mensubu üyeler ve aileleri ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı İbrahim Özdemir, İstanbul merkezli 6,2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı. Harita mühendisliğinin her geçen gün önemini koruyan ve artıran bir meslek olduğunu dile getiren İbrahim Özdemir, "Harita mühendisliği, gelişen ve hızla değişen teknolojiyle ilk buluşan mesleklerden biridir. Mekansal veriye dayalı tüm sektörel çalışmaların giderek artması ve teknolojik gelişmeler, bu mesleği daha da önemli hale getirmekte olup, kuşkusuz ki harita mühendislerine yakın gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacaktır, gelecekte önem derecesini daha da artırabilecektir" dedi.

Meslekte 25 yılını dolduran üyeleri kutlayan Özdemir, "Harita mühendisliği 100 yıldır bu ülkenin imarında, altyapısında, kalkınmasında, gelişiminde anahtar görevler üstlenmiştir. Bugün 25. meslek yılını kutladığımız üstatlarımız sayesinde ülkemizin ve halkımızın birçok sorunu çözüme kavuşmuştur. Meslekte 25. hizmet yılını dolduran üyelerimize, ülkemize ve mesleğimize vermiş oldukları katkıları, hizmetleri ve emeklerinden ötürü sonsuz teşekkür ediyor, 25. hizmet yıllarını kutluyorum" diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da programda yaptığı konuşma ile harita mühendisliğinin emektarlarını kutladı.

Akşam yemeğinin sonunda meslekte 25. yıl plaket töreni düzenlenerek harita mühendisliğinde 25. yılını dolduran 30 üyeler sahnede tanıtıldı. Mesleğin 25 yıllık emektarları için pasta kesilerek her birine plaket takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN