Harvard'a Federal Fon Donduruldu - Son Dakika
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Harvard'a Federal Fon Donduruldu

ABD Eğitim Bakanlığı, Trump yönetiminin taleplerine uyulmadığı sürece Harvard'a fon vermeyecek.

06.05.2025 11:52
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ABD Eğitim Bakanlığı, Trump yönetiminin taleplerini yerine getirene kadar Harvard Üniversitesi'ne federal fon verilmeyeceğini duyurdu.

ABD'nin en kökü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki fon krizi derinleşerek devam ediyor. ABD Eğitim Bakanlığı, üniversiteye bir mektup göndererek hükümetin taleplerine uyulmadığı sürece mevcut fonların askıya alındığını ve gelecekteki tüm fonların dondurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Linda McMahon, üniversiteye gönderdiği mektupta, üniversitenin kampüsteki antisemitizmle ilgili kaygıları, öğrencilerin ırkını göz önünde bulunduran okul politikalarını ve üniversitenin daha az sayıda muhafazakar öğretim üyesi istihdam ederken "akademik mükemmellik" arayışından vazgeçtiğine dair yönetimden gelen şikayetleri ele alınması gerektiğini bildirdi. McMahon, "Bu mektup, Harvard'ın artık federal hükümetten fon talep etmemesi gerektiğini, çünkü hiçbirinin sağlanmayacağını bildirmek içindir" ifadelerini kullandı.

Harvard tarafından yapılan açıklamada ise, McMahon'un mektubunun üniversite üzerinde "eşi benzeri görülmemiş ve uygunsuz bir kontrol" uygulayacak talepleri ikiye katladığını ve hayat kurtaran araştırmalar için finansmanı "yasa dışı" olarak kesmek için yeni tehditlerde bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Harvard, Amerikalıları daha güvenli hale getiren araştırma ve inovasyonu engellemeyi amaçlayan yasa dışı hükümet aşırılıklarına karşı durmaya devam edecek" ifadesi kullanıldı.

Harvard ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, göreve başladığı ocak ayından bu yana politikalarında değişikliğe gitmemeleri halinde fon kesintileriyle karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bazı üniversitelere uyarılarda bulunmuştu. Yönetimin temel talepleri arasında kampüslerde "antisemitizme" izin verilmemesi ve belirli azınlık gruplara yönelik "çeşitlilik" programlarına son verilmesi yer alıyordu. Trump yönetimi, 11 Nisan'da Harvard Üniversitesine mektup göndererek üniversite yönetiminde reforma ve yeniden yapılandırmaya gidilmesini talep etmişti. Üniversite ise 14 Nisan'da Trump yönetiminin "yönetim, işe alım ve kabul uygulamalarında kapsamlı değişiklikler" yapılması yönündeki taleplerini reddetmişti. Trump yönetimi, bunun üzerine üniversiteye yönelik 2.2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulması kararı almıştı. Harvard Üniversitesi ise geçtiğimiz hafta, hükümetin üniversiteye sağladığı fonları dondurmasını engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtığını 22 Nisan'da duyurmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada Harvard Üniversitesi'nin 30 Nisan'a kadar yabancı öğrenci vizesi sahiplerinin yasa dışı ve şiddet içeren faaliyetleri hakkında bilgi paylaşması gerektiğini, aksi takdirde uluslararası öğrencileri kabul yetkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.

Trump, üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız kalmakla suçlamıştı

ABD'de İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından üniversite kampüslerinde başlayan Filistin'e destek protestoları kısa sürede yayılmış, üniversitelerdeki eyleme katılan öğrenci ve akademik personele şiddet uygulanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız kalmakla suçlamıştı. - MASSACHUSETTS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harvard'a Federal Fon Donduruldu - Son Dakika

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