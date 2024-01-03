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Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifa Etti - Son Dakika
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Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifa Etti

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, İsrail'e tepki gösterilerini düşünce özgürlüğü olarak değerlendirmesinin ardından gördüğü baskılara dayanamayarak istifa etti. Gay, ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirtti. Üniversite yönetimi istifayı kabul etti ve geçici rektör olarak Dekan Alan Garber görevi devralacak.

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifa Etti
03.01.2024 - 10:56,
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Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, kampüste gerçekleştirilen İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesinin ardından gördüğü baskılara dayanamayarak istifa kararı aldı.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentindeki Harvard Üniversitesi'nin rektörü Claudine Gay, görevinden istifa etti. Gay yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararının "kelimelerle anlatılamayacak kadar zor" olduğunu belirtti. Üniversitenin bağımsız bir şekilde hedeflerine devam edebilmesi için istifasının Harvard'ın çıkarı açısından en iyisi olacağını vurgulayan Gay, ırkçı saldırılara maruz kaldığını vurguladı. Gay, "Kimliğimi oluşturan iki temel değer olan nefretle mücadele ve akademik titizliği korumaya olan bağlılığıma gölge düşürülmesi üzücü. Irksal düşmanlığın körüklediği kişisel saldırılara ve tehditlere maruz kalmak da korkutucu" ifadelerini kullandı.

Üniversite yönetimi Gay'in istifasının kabul edildiğini, Dekan Alan Garber'ın geçici rektör olarak görevi devralacağını duyurdu.

Üç rektör istifaya zorlanmıştı

Harvard Rektörü Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Rektörü Sally Kornbluth ABD Temsilciler Meclisi komitesinde, İsrail- Filistin çatışmasının patlak vermesinin ardından 5 Aralık'ta düzenlenen "üniversite kampüslerindeki antisemitizm" konulu oturumda ifade vermişti. Üç isim Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlığını yapan Elise Stefanik'in Yahudilere soykırım çağrısında bulunmanın okulların zorbalık ve tacizle ilgili davranış kurallarını ihlal edip etmeyeceği yönündeki sorusuna "evet" veya "hayır" şeklinde net bir yanıt vermemiş, ifade özgürlüğünün korunması için bunun dengelenmesi gerektiğini belirtmişti. Bunun üzerine 70'ten fazla Kongre üyesi, rektörlerin görevden alınması için üç üniversitenin yönetim kurullarına imzaladıkları mektubu göndermişti. Pensilvanya Üniversite Rektörü Magill, tepkilerin ardından istifa etmişti.

Harvard'ın 388 yıllık tarihindeki ilk siyahi rektörü olan ve Temmuz ayında göreve getirilen Gay, ayrıca haftalardır doktora tezi ve makalelerinde intihal yapmakla suçlanıyordu. Ancak Harvard yönetimi, Gay'in akademik çalışmaları üzerinde yapılan bağımsız inceleme sonucu intihal yapmadığının tespit edildiğini belirtmişti. - MASSACHUSETTS

Kaynak: İHA
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