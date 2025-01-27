Hasan Başyiğit Kütahya\'dan Veda Etti

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunurken Ankara'ya görevlendirilen Hasan Başyiğit, yayınladığı mesajında Kütahya halkına ve birlikte çalıştığı meslektaşlarına teşekkür etti.

Başyiğit, 2018 yılından bu yana yürüttüğü görevinden gönül rahatlığıyla ayrıldığını belirterek, Kütahya'da eğitimde yenilikçi ve değer odaklı bir anlayışı hakim kılmaya çalıştıklarını vurguladı. Eğitim projeleriyle sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin gelişimine de katkı sunduklarını ifade eden Başyiğit, Kütahya'da modern ve güvenli okul binalarının kazandırılmasına da öncülük ettiklerini belirtti.

Veda mesajında, görev süresi boyunca Kütahya'da büyük bir aile olarak çalıştıklarını dile getiren Başyiğit, "Vedalar her zaman zordur; hele ki ayrıldığınız şehir, size bir ev, insanları da bir aile olmuşsa.Doğup büyüdüğüm, sokaklarında oyunlar oynadığım, insanıyla hemhal olduğum bu güzel şehre hakkıyla hizmet etmiş olmanın huzuru içindeyim" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da görev yaptığı süre boyunca kendisine destek olan valilere, milletvekillerine, il ve ilçe milli eğitim yöneticilerine, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına teşekkür eden Başyiğit, yeni il milli eğitim müdürüne de başarılar diledi.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de şükranlarını sunan Hasan Başyiğit, "Hoş bir sada bırakabilmiş olmak dileğiyle" sözleriyle veda etti. - KÜTAHYA