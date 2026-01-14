Cami bahçesini mesken tutan kadını otelde kalmaya kimse ikna edemiyor - Son Dakika
Cami bahçesini mesken tutan kadını otelde kalmaya kimse ikna edemiyor

14.01.2026 13:54  Güncelleme: 14:00
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan 441 yıllık Hasan Çelebi Camii'nin son cemaat alanında yaşayan bir kadın, sosyal hizmet yardımlarını reddedip burada günler geçirmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü günlerde bile camide kalan kadının durumu yerel halkı endişelendiriyor.

Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde bulunan Hasan Çelebi Camii'nin son cemaat mahallini mesken tutan bir kadın, günlerdir yaşamını burada sürdürüyor. Gerek belediye, gerekse Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yardımlarını da geri çeviren kadının inadı kırılamıyor.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir ay önce uyku tulumu, battaniye ve bir çantadan oluşan eşyasıyla Efeler ilçe merkezinde bulunan 441 yıllık Hasan Çelebi Cami'nin son cemaat alanına yerleşen 40 yaşlarındaki bir kadını daha sıcak bir ortamda yaşamaya kimse ikna edemedi. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 5 dereceye kadar düştüğü gecelerde bile yaşamını burada sürdüren ve ismi öğrenilemeyen kadının nerden geldiği ve kimi kimsesi olup olmadığı araştırılıyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yardımlarını kabul etmeyerek cami avlusunda yaşamaya devam eden kadının hem kendine hem de cami cemaatine sıkıntı vermeye başladığını belirten vatandaşlar, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldi. Gece hava buz gibiyken bile burada yatıp kalkıyor. Durumunu görünce üzüldük, ilgili yerlere haber ettik. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sıcak bir yer sunmak istedi. Kadın kabul etmedi. Şimdi burada yatıp kalkıyor. Namaz kılınırken bile herkesin duyacağı şekilde müzik dinliyor. ve caminin dış bölümündeki bazı alanlar tuvalet gibi kullanıldığı için ciddi sıkıntı yaşanmaya başladı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
