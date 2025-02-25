Hasan Tabak, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Hasan Tabak, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 yaşında geçirdiği kaza sonrasında yüzde 70 engelli kalan Hasan Tabak, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni, çeşitli katılımcıların da bulunduğu duygusal anlarla gerçekleştirildi.

25.02.2025 16:35
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Kazada hayatını kaybeden Tabak'ı yalnız bırakmadılar

Trafik kazasında hayatını kaybeden Hasan Tabak son yolcuğuna uğurlandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 yaşında geçirdiği kaza sonrası yüzde 70 engelli kalan Hasan Tabak hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken Tabak düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis-Gümüşlük yolunda seyreden 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Tabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hem yetim hem öksüzdü

6 aylıkken annesini kaybeden ve 9 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla engelli kalan Tabak, daha sonra babasını da kaybetti. 80 yaşındaki babaannesiyle yaşayan Tabak, geçtiğimiz aylarda babaannesinin de vefat etmesiyle tek başına kalmıştı. Hem yoksullukla hem de ailesizliğin getirdiği zorluklarla mücadele eden Tabak'ın ölümü Bodrum'u yasa boğdu.

Bodrum Sağlık Vakfı'nda seramik eğitimi alan Hasan Tabak, uzun yıllar boyunca vakıfta kendine bir aile buldu. Cenazesi, önce seramik atölyesinin önüne, ardından da tek başına yaşadığı evin önüne getirildi.

Tabak için düzenlenen cenaze törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, vakıf yöneticileri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Tabak'ın tabutuna Beşiktaş bayrağı örtüldü. Hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele eden Tabak, gözyaşları içinde Gümüşlük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, "Hasan bizim için çok özel bir öğrenciydi. Seramik ustasıydı ve burada kendine bir aile buldu. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hasan'ımızı kalbimizde yaşatacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hasan Tabak, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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