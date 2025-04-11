Hasköy'den TÜBİTAK'ta Bölge Birinciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hasköy'den TÜBİTAK'ta Bölge Birinciliği

Geniş Video İzle

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, TÜBİTAK 2204-B yarışmasında bölge birincisi oldu.

11.04.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasköy, TÜBİTAK'ta büyük başarı yakaladı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, TÜBİTAK'ın bu yıl 19.'sunu düzenlediği 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Proje Yarışması'nda hazırladıkları "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" projesiyle Van bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkçe alanında danışman öğretmen Uğur Kodaş rehberliğinde 5. sınıf öğrencileri Yusuf Eyin, Beren Rojin Sayılgan ve Zeliha İlikhan tarafından hazırlanan "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" adlı proje, Van bölge finalinde birincilik elde etti. Proje ekibi, bölge birinciliğiyle Türkiye finallerinde Muş'u temsil etme hakkı kazandı.

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokul Müdürü Şefik Elçi, proje ile gelen her öğretmen ve öğrenciye destek vereceklerini söyleyerek, "Bu yıl TÜBİTAK 19. Bölge Yarışmasına dört farklı projeyle katıldık. Bu projelerden biri, bölge finallerine yükselerek önemli bir başarı elde etti. Bu noktada, özverili çalışmalarıyla bu başarıya katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Biz her zaman onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz ne zaman bir proje hazırlasa, biz de onlara tam destek vermeye devam edeceğiz. Her zaman desteğini yanımızda gördüğümüzü Kaymakamımız İsmail Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürüz Necdet Bozyel'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni ve proje danışmanı Uğur Kodaş ise TÜBİTAK'ta Van bölge birincisi olan "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" projesi hakkında bilgi verdi. Projeyi öğrencileriyle birlikte okul bünyesinde hazırladıklarını ifade eden Kodaş, "Amacımız, okumayı sevmeyen ya da okumaktan sıkılan öğrencilerimize, okuma sevgisini kazandıracak farklı ve eğlenceli yollar sunmaktı. Bu doğrultuda tamamen bize özgü bir dil geliştirdik. Öğrencilerimizin bu dili kullanarak okuma yapmalarını ve bu süreci keyifli hale getirmeyi istedik" dedi.

Projede yer alan iki öğrencinin fikirleriyle temel yapı taşlarını oluşturduklarını belirten Kodaş, "İki öğrencimiz projenin ana kartlarını tasarladı, biz de bu fikirleri geliştirerek TÜBİTAK'a başvurduk. Projemizi daha etkili hale getirmek amacıyla bir de kitap hazırladık. Bu kitapta, geliştirdiğimiz sembol diliyle bazen kelimeler bazen de cümleler kurarak çeşitli olayları anlattık. Anlatılan olaylar, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere kazandırmak istediği temel değerler eğitimine yer verdik. Böylece öğrencilerin hem eğlenerek okuma yapmalarını hem de bu değerleri öğrenmelerini sağladık. Hazırladığımız bu projeyle öğrencilerimize okuma sevgisini aşılamaya çalıştık. Projemiz, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nın Van Bölge Finallerine katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 proje arasından sıyrılarak birinci seçildi ve Türkiye finallerine, yani Ankara'ya gitmeye hak kazandı. Bu başarıyı elbette yalnız başımıza elde etmedik. Projemizi hazırlarken ve yarışma sürecinde bizlere destek veren kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve okul müdürümüze teşekkür ederiz. Özellikle projeyi iki kez götürüp getirmemiz sırasında sağladıkları kolaylıklar bizim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan projede yer alarak bölge birincisi olan 5. sınıf öğrencisi Zeliha İlikhan, "Arkadaşımla birlikte bu projeyi hazırladık ve okulumuzda okumayı ve yazmayı sevmeyen bazı arkadaşlarımız için uyguladık. Daha sonra Van'a gittik ve yarışmada birinci olduk. Van'da Kedi Villası'nı gezdik, kedileri görme şansımız oldu. Bu fikrimizi öğretmenimizle paylaştık, o da bize destek verdi. Bölge finallerinde birinci olarak Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık" diye konuştu.

Hazırladıkları proje sayesinde öğrencilerin okumayı daha çok seveceğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Beren Rojin Sayılgan, "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum adında bir proje hazırladık. Projemizin amacı okumayı sevmeyen çocuklara bu proje sayesinde okumayı sevdirmektir. Bizde bundan dolayı bir kodlama hazırladık. Kodlama yaparak da kitap hazırladık. Bu proje ile Van'da bölge birincisi olduk. Hedefimiz Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde derece almaktır" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Kültür Sanat, Teknoloji, Türkiye, Tübitak, Hasköy, Eğitim, Yerel, Van, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasköy'den TÜBİTAK'ta Bölge Birinciliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim
Donald Trump: Gazze’deki rehineleri almaya çok yakınız Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız

17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
17:14 İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
15:56 Gözaltı sayısı 6’ya çıktı İşte Ahmet Minguzzi’nin annesine atılan tehdit mesajları Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları
23:49 Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:37 CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 17:45:56. #7.13#
SON DAKİKA: Hasköy'den TÜBİTAK'ta Bölge Birinciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement