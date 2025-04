Hasköy'den TÜBİTAK'ta Bölge Birinciliği

Hasköy, TÜBİTAK'ta büyük başarı yakaladı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, TÜBİTAK'ın bu yıl 19.'sunu düzenlediği 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Proje Yarışması'nda hazırladıkları "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" projesiyle Van bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkçe alanında danışman öğretmen Uğur Kodaş rehberliğinde 5. sınıf öğrencileri Yusuf Eyin, Beren Rojin Sayılgan ve Zeliha İlikhan tarafından hazırlanan "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" adlı proje, Van bölge finalinde birincilik elde etti. Proje ekibi, bölge birinciliğiyle Türkiye finallerinde Muş'u temsil etme hakkı kazandı.

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokul Müdürü Şefik Elçi, proje ile gelen her öğretmen ve öğrenciye destek vereceklerini söyleyerek, "Bu yıl TÜBİTAK 19. Bölge Yarışmasına dört farklı projeyle katıldık. Bu projelerden biri, bölge finallerine yükselerek önemli bir başarı elde etti. Bu noktada, özverili çalışmalarıyla bu başarıya katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Biz her zaman onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz ne zaman bir proje hazırlasa, biz de onlara tam destek vermeye devam edeceğiz. Her zaman desteğini yanımızda gördüğümüzü Kaymakamımız İsmail Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürüz Necdet Bozyel'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni ve proje danışmanı Uğur Kodaş ise TÜBİTAK'ta Van bölge birincisi olan "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" projesi hakkında bilgi verdi. Projeyi öğrencileriyle birlikte okul bünyesinde hazırladıklarını ifade eden Kodaş, "Amacımız, okumayı sevmeyen ya da okumaktan sıkılan öğrencilerimize, okuma sevgisini kazandıracak farklı ve eğlenceli yollar sunmaktı. Bu doğrultuda tamamen bize özgü bir dil geliştirdik. Öğrencilerimizin bu dili kullanarak okuma yapmalarını ve bu süreci keyifli hale getirmeyi istedik" dedi.

Projede yer alan iki öğrencinin fikirleriyle temel yapı taşlarını oluşturduklarını belirten Kodaş, "İki öğrencimiz projenin ana kartlarını tasarladı, biz de bu fikirleri geliştirerek TÜBİTAK'a başvurduk. Projemizi daha etkili hale getirmek amacıyla bir de kitap hazırladık. Bu kitapta, geliştirdiğimiz sembol diliyle bazen kelimeler bazen de cümleler kurarak çeşitli olayları anlattık. Anlatılan olaylar, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere kazandırmak istediği temel değerler eğitimine yer verdik. Böylece öğrencilerin hem eğlenerek okuma yapmalarını hem de bu değerleri öğrenmelerini sağladık. Hazırladığımız bu projeyle öğrencilerimize okuma sevgisini aşılamaya çalıştık. Projemiz, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nın Van Bölge Finallerine katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 proje arasından sıyrılarak birinci seçildi ve Türkiye finallerine, yani Ankara'ya gitmeye hak kazandı. Bu başarıyı elbette yalnız başımıza elde etmedik. Projemizi hazırlarken ve yarışma sürecinde bizlere destek veren kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve okul müdürümüze teşekkür ederiz. Özellikle projeyi iki kez götürüp getirmemiz sırasında sağladıkları kolaylıklar bizim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan projede yer alarak bölge birincisi olan 5. sınıf öğrencisi Zeliha İlikhan, "Arkadaşımla birlikte bu projeyi hazırladık ve okulumuzda okumayı ve yazmayı sevmeyen bazı arkadaşlarımız için uyguladık. Daha sonra Van'a gittik ve yarışmada birinci olduk. Van'da Kedi Villası'nı gezdik, kedileri görme şansımız oldu. Bu fikrimizi öğretmenimizle paylaştık, o da bize destek verdi. Bölge finallerinde birinci olarak Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık" diye konuştu.

Hazırladıkları proje sayesinde öğrencilerin okumayı daha çok seveceğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Beren Rojin Sayılgan, "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum adında bir proje hazırladık. Projemizin amacı okumayı sevmeyen çocuklara bu proje sayesinde okumayı sevdirmektir. Bizde bundan dolayı bir kodlama hazırladık. Kodlama yaparak da kitap hazırladık. Bu proje ile Van'da bölge birincisi olduk. Hedefimiz Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde derece almaktır" şeklinde konuştu.