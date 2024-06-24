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Hastane bahçesindeki araç yangını faciaya yol açmadan söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 48 M 5493 plakalı araçta yangın çıktı.

İlk müdahale otobüs şoföründen

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Hastane güzergahında buluna otobüs şoförü araç içerisinde bulunan yangın söndürme tüpü ile yaptı. Büyükşehir Belediyesine bağlı Menteşe itfaiye grup amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yangın diğer araçlara ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yangının araçtaki elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığını belirlerken, olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.