Hatay, 6 Yeni Plaj ile Turizme Katkı Sağladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Öntürk'ün yerel seçimler öncesi vaat ettiği plaj projesi çerçevesinde 6 yeni plajı il turizmine kazandırdı. Önümüzdeki günlerde de 4 yeni plajın daha kent turizmine kazandırılacağı açıklandı.

Başkan Öntürk'ün göreve gelmesinin ardından "Hatay Ayağa Kalkıyor" sloganı ile çalışmalarına hız veren HBB, il turizmini canlandırmak, kıyı estetiğini arttırmak ve vatandaşların sahillerde daha güvenli, konforlu ve hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kıyı şeridinde yeni plaj düzenlemeleri gerçekleştirdi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının il genelinde yaptığı tespit çalışmaları sonrasında ekipler Samandağ'da Çevlik, Arsuz'da Pirinçlik, Gülcihan ve Konacık, İskenderun'da Sarıseki ve Payas sahilinde 6 yeni plaj düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar kapsamında, plajlara, soyunma ve wc kabinleri, duşluklar ile oturma banklarının yanı sıra vatandaşların güneşlenirken kullanmaları için şemsiye ve şezlonglar eklendi. Aydınlatma sistemleri tamamlanarak bitkilendirme ve peyzaj çalışması da gerçekleştirilen plajlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi yetkilileri, İskenderun, Arsuz, Payas ve Dörtyol'da 4 yeni plaj için çalışmalara başladıklarını kaydederek İskenderun Büyükdere ve Arsuz Alakop plajlarının yapım aşamasında olduğunu, Payas Cinkule ve Dörtyol Yeşilköy plajlarının ise imalat aşamasında olduğunu aktardı. - HATAY