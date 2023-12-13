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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Şebeke suları güvenli - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Şebeke suları güvenli

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şebeke sularında herhangi bir kimyasal ya da biyolojik kirlilik olmadığını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığıyla suyu içip kullanabileceğini söyledi. Savaş ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmalara değinerek, Hatay'ın yeniden inşası için toplu konut projesinin Ocak ayında duyurulacağını açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Şebeke suları güvenli
13.12.2023 - 16:40,  Güncelleme: 16:53
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Sularda herhangi bir kimyasal ya da biyolojik kirlilik yok. Vatandaşlar şebeke sularını gönül rahatlığıyla içip kullanabilir" dedi.

Savaş, Antakya ilçesine bağlı Derince, Ekinci, Şeyh Ali, Orhanlı, Barbaros, Kantara, Şirince Mahallelerini ziyaret ederek muhtar ve mahalle sakinleri ile halk toplantısında bir araya gelerek mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerinin yol, kanalizasyon, içme suyu, çöp ve atıkların toplanması, konteyner gibi talepleri üzerine Savaş, depremin üzerinden geçen 10 aylık süreçte boş durmadıklarını, işlerini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini, bu süreçte bir an olsun siyaset düşünmediklerini, bir an olsun rant düşünmediklerini, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ürettiklerine dikkat çekti.

Savaş, ağır hasarlı, ya da yıkılmış olsa da evinin bulunduğu alanda konteyner ya da çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşların talepleri doğrultusunda onları mağdur etmemek için su aboneliklerini iptal etmediklerini söyledi.

Şebeke sularından örnekler alınarak periyodik olarak hem büyükşehir, hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tahlillerin yapıldığını belirten Savaş, sularda herhangi bir kimyasal ya da biyolojik kirlilik olmadığını, vatandaşların şebeke sularını gönül rahatlığıyla içip kullanabileceğini dile getirdi.

Savaş, Şubat 2022 de çıkan yasayla birlikte afet bölgelerinde yetkinin AFAD Kızılay ve 8 bakanlığa verildiğini, büyükşehrin yetkisinin olmadığını belirterek, "Ama, biz de depremden bu yana bizim yetkimiz yok diye durmadık, hiç durmadan çalışmaya devam ettik. Yetki hükümette, AFAD da, Kızılay'da, biz muhalefetiz diyerek sorumluluğu üzerimizden atıp izlemedik" diye konuştu.

Savaş, "Mühim olan Hatay'ın sağlıklı bir şekilde ayağa kalkması, biz gelecek nesillere daha sağlıklı, sağlam bir şehir bırakmak için planlamalarımızı yapıyor ve çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha az maliyetle ev sahibi olabilmesi ve Hatay'ın yeniden inşası adına planlamasını yaptığımız toplu konut projemizi Ocak ayı içerisinde duyuracağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Şebeke suları güvenli - Son Dakika
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