Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaranları Görev Başında - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaranları Görev Başında

26.06.2022 18:18

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yaz aylarında Çevlik Sahili’nde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı, HBB İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tam eğitimli ve donanımlı cankurtaranları görevlendirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yaz aylarında Çevlik Sahili'nde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı, HBB İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tam eğitimli ve donanımlı cankurtaranları görevlendirdi.

Sahildeki rip akıntısı sebebiyle geçmiş yıllarda yaşanan can kayıplarının bir daha yaşanmaması için Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, Çevlik Sahili'ndeki cankurtaranlarla bir araya gelerek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Cankurtaran hizmetlerinin, 2020 yılından sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatlarıyla başladığını belirten Gövce, "400 metrelik alan içerisinde 4 cankurtaran kulesi ve 9 personel ile hizmet veriyoruz. Amacımız vatandaşlarımız deniz turizminden faydalanırken onların can güvenliklerini sağlayabilmek" diye konuştu.

Gövce, denizdeki güvenli bölgeleri şamandıralarla tespit ettiklerini de sözlerine ekleyerek; "Sahildeki uyarı levhalarıyla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Cankurtaranlarımız her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında etkin olarak hizmet veriyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması adına vatandaşlarımızdan uyarıcı levhaları ve cankurtaranlarımızın önerilerini dikkate almalarını rica ediyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

İtfaiye, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaranları Görev Başında - Son Dakika

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