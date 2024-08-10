Hatay'da aracın motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kumlu İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aracının motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden uzun süren çalışmayla araca zarar vermeden kurtardı. Beslenen yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da aracın motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?