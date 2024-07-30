Hatay'da çiftçi kavun tarlasını depremzede vatandaşlara bağışladı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da çiftçi kavun tarlasını depremzede vatandaşlara bağışladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftçi, 300 dönümlük kavun tarlasının bir kısmını hasat ederek depremzede vatandaşlara bağışladı. Tarla sahibinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonucunda birçok vatandaş tarlaya gelerek kavun topladı. Ancak aşırı sıcaklar nedeniyle tarlanın büyük bölümü boş kaldı.

30.07.2024 09:29
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 300 dönümlük kavun tarlasının bir kısmını hasat eden çiftçi, kalan kısmını hayrına depremzede vatandaşlara bıraktı. Kavurucu sıcağa aldırış etmeden gelen vatandaşlar olsa da tarlanın büyük bölümü boş kaldı.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da onlarca çeşit ürün yetişiyor. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde bir üreticinin 300 dönümlük araziye ektiği kavunda hasat geçtiğimiz günlerde başladı. Kavunun bereketi sebebiyle tarla sahibi, arazideki son mahsulü toplamayarak depremzede vatandaşlara hayrına bıraktı. Tarla sahibi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla depremzede vatandaşlara kavunlarını bağışladığını açıkladı. Sosyal medyadaki paylaşımını gören depremzede vatandaşlar kentin farklı noktalarından gelmeye başlasa da aşırı sıcaklıklardan dolayı kavun tarlasında yoğunluk yaşanmadı.

"Arabanın bagajı doldurdum; arkadaşlara, akrabaya ve komşuya dağıtacağım"

20 kilometre uzaklıktaki köyünden gelip kavun toplayan Süheyla Özkurt, "Sosyal medyada gördük. Tarla sahibi tarlasını depremzedelere bırakmış. Tarlanın içi kavun dolu. Biz de yararlanmak istedik. Akrabalarımız ve tanıdığımız da çok. Arabası olan buraya geliyor. Benim de arabam var. Şu anda bagajı doldurdum ve arkadaşlara, akrabaya ve komşuya dağıtacağım. Bakabilirsek gözünüzün alabildiği kadar yüzlerce dönüm var. Tarla sahibinden Allah bin kere razı olsun. Depremzedeleri düşünmüş. Çünkü insanlar pahalı olduğu için alamıyor. Bu da onlara çok güzel bir şey oldu. Hava çok sıcak ve sanırım 40 derece hissedilen çok sıcak. Sıcak olduğu için şu anda arkadaşlar gelmiyor, vatandaşlar gelmiyor. Sabah geldiler, yiyebileceği kadar aldılar. Akşam da burası dolar" dedi.

"Herkes vardı ama hava sıcak olduğu için herkes koparıp gitti"

Sabah 08.30'da tarlaya gelip kavun toplamaya başlayan Sabah Özkurt ise, "Sabah 8.30'da geldik. Hava biraz serindi, herkes vardı ama hava sıcak olduğu için herkes koparıp gitti koparacağını. Burada kavun topladık. Bir hayırsever tarlasını depremzedelere bırakmış, Allah bin kere razı olsun. Böyle hayırseverler bazen oluyor. Depremzedelere tarlalarını hibe ediyorlar. Biz de gelip koparıyoruz. Hava sıcak ama ne yapalım gelmek zorundayız. Çocuklarımız ve komşularımızın arabaları yok. Bizim var çok şükür. Akrabamla arabayla geldik" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da çiftçi kavun tarlasını depremzede vatandaşlara bağışladı - Son Dakika

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