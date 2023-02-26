Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı

26.02.2023 15:09

Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Asfaltın açılıp kapandığı anların yer aldığı görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremde Hatay'da çekildiği ileri sürülen bir görüntü sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntüde, deprem anında bir asfaltın açılıp kapandığı yer aldı. Görüntü, sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı Antakya'da incelemelerde bulunan BM yetkilisi gördüklerini tek bir kelimeyle özetledi: Kıyamet Antakya'da incelemelerde bulunan BM yetkilisi gördüklerini tek bir kelimeyle özetledi: Kıyamet

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:53 Taraftarı yıkan haberi Wanda verdi! Galatasaray ve Icardi aşkı bitiyor
16:50 Arkadaşı, annesinden dinledi! Günlerce enkaz altında kalan Taha'nın cansız bedeni, yorgana sarılı halde bulunmuş
15:48 Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin Kızılay Başkanı Kınık sessizliğini bozdu: Ahbap ile işbirliği yasaldır, aksini iddia eden kötü niyetlidir
15:54 Helal olsun Levent hoca! Ailesinden 4 kişiyi kaybettiği deprem bölgesindeki takımı ücretsiz çalıştıracak
15:52 Büyük umutlarla transfer olmuştu! Balotelli'nin formasını ateşe verdiler
15:42 Son Dakika! Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi
15:41 YSK heyeti, depremden etkilenen 11 ili ziyaret edecek! Seçim güvenliğine ilişkin rapor hazırlanacak
15:05 Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 2 ölü, 3 yaralı
15:10 CHP grubundan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki
14:22 Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'dan toprağa verdiği annesine son öpücük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 17:15:17. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement