Hatay\'da depremde yıkılan Atatürk Caddesi\'nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Hatay'da depremde yerle bir olan ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte boş araziye dönen Atatürk Caddesi'nde asrın inşa seferberliği sonrası Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Antakya'da, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından yeniden inşa süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla kent merkezinde yeni yapılar yükselirken, Atatürk Caddesi de yeniden düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde düzenlenen tören, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün askeri araçla vatandaşları selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yöresel oyunlar sergilendi ve kortej geçişi gerçekleştirildi. Askerlerin ve askeri araçların geçişi ilgiyle izlenirken, Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında coşkulu görüntüler oluştu. Törene il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Depremde Atatürk Caddesi, harabeydi ama şimdi ise altın gibi bir caddemiz oldu"

Depremde harabe olan Atatürk Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramını kutlamanın mükemmel olduğunu ifade eden Nebil Kılınç, Bugün çok duygusal bir gün içerisindeyiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Depremde perişandık ama şimdi ise çok güzel günler var. Depremde Atatürk Caddesi, harabeydi ama şimdi ise altın gibi bir caddemiz oldu. Devletimizin çalışmalarıyla burayı iyi bir hale getirdiler. Burada bu şekilde olmak anlatılmaz bir duygu. Şu anda tüylerim diken diken oluyor. Çok güzel günler yaşıyoruz ve daha da güzel günler göreceğiz" dedi.

"Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden Hatay'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu"

Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden Hatay'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Rüzgar Alkan, "Atatürk Caddesi, çok berbat durumdaydı. Her yer yıkık, dökük, harabeydi ve toz içindeydi. Yollar çok kötüydü. Şimdi ise eskisine göre gerçekten çok daha güzel. En azından o toz bulutları ortadan kalktı ve şehir yeniden bir görünüme kavuştu. Çok güzel oldu. Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden Hatay'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu. Bu kadar kısa sürede toparlanacağını hiç beklemiyordum. İnsanlar 10 yıl kadar sürer diyorlardı ancak ben bu kadar hızlı ilerleme kaydedileceğini tahmin etmiyordum. Buradaki ortam da çok güzel. Gerçekten bayıldım. Uzun zamandır bu neşeyi ve mutluluğu yaşamıyordum. Çok güzel oldu, iyi ki gelmişim" ifadelerini kullandı.