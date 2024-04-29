Hatay'da depremzede Hatice Ücel, TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da depremzede Hatice Ücel, TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu

Hatay\'da depremzede Hatice Ücel, TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu

Hatay'da asrın felaketinde evi yıkılan Hatice Ücel, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ücel'in yeni yuvasında ilk yemeğiyse yaprak sarması oldu. Deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara kısa sürede başlanmıştı. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Payas ilçesinde çevre düzenlemeleri tamamlanan konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı.

29.04.2024 09:09
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Hatay'da asrın felaketinde evi yıkılan Hatice Ücel, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ücel'in yeni yuvasında ilk yemeğiyse yaprak sarması oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara kısa sürede başlanmıştı. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Payas ilçesinde çevre düzenlemeleri tamamlanan konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme Payas'ın Sincan Mahallesi'nde yakalanan 60 yaşındaki Hatice Ücel, hak sahipliğini kazandığı evine zaman kaybetmeden yerleşti. Deprem sonrası çocuklarıyla zor günler yaşayan Ücel, şimdi ise yeni evinde çocuklarıyla yeni bir hayata başladı. Yeni evinde ilk yemeğini pişirmenin mutluluğunu yaşayan depremzede Ücel'in yeni mutfağında yaptığı ilk yemekse sarma oldu.

"Allah bir daha o günleri yaşatmasın, çok zor günler geldi geçti"

Asrın felaketi sonrası zor günler geçirdiğini dile getiren depremzede Hatice Ücel, "Depremde çok kötü günler yaşadık. Evimizin son durumu ağır hasar oldu ve sonunda yıktılar. Yeni evimiz çok güzel. Çocuklarımızla oturuyoruz ve kalkıyoruz. İyi bir şey oldu. Benim kızım Şanlıurfa'dan geldi ve yerleştirdi geri gittiler. Çocuklar yardımcı oldular ve yerleştirdik. Mutluyum şükür, Allah bizi daha bozmasın. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok zor günler geldi geçti. Çocuklarım çadırda kaldı, kızım Şanlıurfa'ya gitti. Ben orada kaldım bir aydan fazla ve ondan sonra geldim. Oğlanın biriyle bir odanın içinde kaldım. Bir odada ben, iki odada oğlan kendi kaldı. Beraber oturalım dedi. Beraber de olmuyor oğlum gelinlerle olmadığı için sürekli yaşayamıyorsun. Şimdi mutluyuz. Yeni ev de güzel bana yeter iki artı bir odalı ev" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da depremzede Hatice Ücel, TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu - Son Dakika

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