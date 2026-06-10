Hatay'da Emniyet Müdürü Değişiklikleri - Son Dakika
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Hatay'da Emniyet Müdürü Değişiklikleri

Hatay\'da Emniyet Müdürü Değişiklikleri
10.06.2026 19:21
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Hatay'da İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüklerinde yeni atamalar yapıldı.

Hatay'da emniyet teşkilatında yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görev değişikliği yaşandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen atamalar doğrultusunda, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Volkan Türkmenoğlu, Payas İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Payas İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ertuğrul Ekinci ise İskenderun İlçe Emniyet Müdürü görevine getirildi.

Yeni görev yerlerine atanan emniyet müdürlerinin önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İskenderun, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Payas, Hatay, Yerel, Son Dakika

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