Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri - Son Dakika
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Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri

06.04.2022 14:47
Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri

Expo 21' Hatay coşkusu, açılış sonrası da Ramazan dolayısıyla yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Expo 21' Hatay coşkusu, açılış sonrası da Ramazan dolayısıyla yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Expo Hatay, Antakya ve Arsuz alanlarında yediden yetmişe herkese hitap eden etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Özellikle çocuklar için düzenlenen etkinlikte atlıkarınca ve akrobasi gösterine yoğun ilgi gösteren Antakyalılar, bol bol fotoğraf çekilerek anı biriktirdiler. Çocuklar, palyaço ve maskotlarla dans ederek doyasıya eğlendi.

Panayır havasında geçen Ramazan etkinliklerinde yetişkinler de çocuklar gibi eğlendi. Yumurta taşıma yarışmasında aileler, ağızlarında tuttukları kaşığın ucunda bulunan yumurtayı düşürmeden sahnede tur atmaya çalıştılar. Yumurtayı düşürmeden bitiş noktasına gelen ilk kişiye hediye verildi. Çocuklarla ise sandalye kapmaca oyunu yapıldı.

Etkinliklere yoğun katılım sağlayan aileler, Expo alanının Hatay için büyük ihtiyaç olduğunu ve etkinliklere sürekli geleceklerini söylediler.

Ramazan boyunca konser, sergi, tiyatro ve sinema gösterimi gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Expo Hatay, tüm ziyaretçilere açık olacak. - HATAY

Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri
Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri
Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri
Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri

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Antakya, Arsuz, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri - Son Dakika


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