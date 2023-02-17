Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü

17.02.2023 19:49

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü Depremde yerleşim alanlarının bir kısmı Asi Nehri'ne sürüklendi, köylüler canlarını son anda kurtardı Hatay'ın Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu.

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü

Depremde yerleşim alanlarının bir kısmı Asi Nehri'ne sürüklendi, köylüler canlarını son anda kurtardı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi. Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler ise canlarını son anda kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarını yerle bir etti. Köyde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle oturduğu evlerinde zeminden 3 metre aşağı çöktü. Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı. Köylüler ise canlarını kurtardıkları için sevinirken, yıkılan evleri için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü Hatay'da enkazdan kurtardığı kuşlarına çadır kentte bakıyor Hatay'da enkazdan kurtardığı kuşlarına çadır kentte bakıyor

Asi Nehri, Antakya, Deprem, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 Zaniolo transferi gölgede kalacak! Galatasaray, dünya yıldızı Dybala'yı da getiriyor
19:50 Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği iddiaları sonrası TFF'ye tepki
19:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enkazlarda çalışmaların durdurulduğu iddialarına yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil
19:34 Depremin ardından mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan atandı! Tepkiler istifa getirdi
19:06 Muhteşem üçlü dağılıyor! Chelsea'nin ortakları ile PSG'nin sahibi masaya oturdu
18:32 Küçük Karan, annesinin pişirdiği poğaçaları depremzede çocuklar için pazarda sattı
18:51 Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü
18:52 Bulgaristan'da 18 göçmen kamyonda ölü bulundu
17:45 Kan bağışına destek veren Jorge Jesus: Çok fazla insan acı çekiyor
18:14 Son Dakika: 278. saatte bir mucize daha! Hatay'da 1 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2023 21:03:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement