Hatay\'da İftar Sofrası: Payas\'ta Tarihi Atmosferde Buluşma

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen iftarda yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Hatay büyükşehir Belediyesi (HBB) il genelinde iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde iftar sofrası kuruldu. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün de katıldığı iftar programında yüzlerce kişi tarihi atmosferde iftarını yaptı.

Başkan Öntürk, iftar sonrasında yaptığı konuşmasında hemşerileriyle bir arada olmaktan huzur duyduğunu belirterek Payas'ın geleceğini ilgilendiren önemli projeler hakkında bilgiler verdi.

Payas'a hizmet etmenin kendileri için şeref olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Öntürk, "Bekir Başkan sağ olsun 5 dönem çok büyük hizmetler yaparak Büyükşehir'i hissettirmedi. Payas'ı, altyapısıyla, plajıyla, mesire alanlarıyla, yollarıyla çok farklı noktalara taşıyacağız" dedi.

"Hizmetlerimizle içme suyu problemini çözdük"

Göreve geldikleri dönemde Payas'ta içme suyu şikayetlerinin çok fazla olduğunu ancak yapılan alt yapı çalışmaları sonrası şikayetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "Payas'ta şu ana kadar 5 bin metrenin üzerinde yeni boru döşedik. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Payas'ın içme suyu altyapısını da yeniden ihale ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay'a hediye ettiği yaklaşık 400 milyon euro hibe ile altyapı çalışmaları yapılacak. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

" Dünya'nın en büyük şantiyesi Hatay'da"

Merkezi hükümet sayesinde yapılacak hizmetlerle şehrin farklı noktalara geleceğini belirten HBB Başkanı Öntürk, "Şehrimizde yapımı devam eden otoyollar, üstgeçitler, hastaneler, eğitim alanları ve Dünya'nın en büyük şantiyesi Merkezi Hükümetimiz tarafından ve Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde birlik beraberlik çerçevesinde yapılıyor. Payas'a 35 km asfalt döktük ve yapacağımız hizmetlerle şehrimizi farklı noktalara taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi adına alana kurulan platformda Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. - HATAY