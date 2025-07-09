Hatay\'da Kırsal Afet Konutları İnşaat Hızla Sürüyor

Hatay'da Ovakent bölgesine inşa edilen 607 kırsal afet konutunda inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. Depremin yerle bir ettiği Antakya ilçesi adeta yeniden inşa ediliyor. Antakya ilçesinin kırsal bölgesi olan Ovakent Mahallesi'nde 3 etaptan oluşan çalışmalarda 607 afet konunun inşaatı hızla sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ovakent Mahallesi'nde yapımı devam eden Kırsal Afet Konutları Projesini yerinde inceledi. Saha ziyaretinde konutların inşa süreçlerini yakından takip eden Vali Masatlı, çalışmalar hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Yüksek dayanıklılığa sahip yapıların hızla tamamlanması için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Vali Masatlı, "Amacımız, vatandaşlarımızı bir an önce güvenli, konforlu ve kalıcı yuvalarına kavuşturmak" dedi. - HATAY