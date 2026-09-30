Hatay\'da lösemi tedavisi gören beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun vefat etti

Hatay'da 1 yıldır lösemi tedavisi gören 43 yaşındaki beden eğimi öğretmeni Seyran Coşkun hayat mücadelesini kaybetti.

Samandağ ilçesinde bulunan Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun'a yaklaşık 1 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığa karşı tedaviye başlayan Coşkun, geçtiğimiz hafta hastalığının nüksetmesi üzerine Adana'da hastanede vefat etti. Coşkun, ailesi ve yakınları tarafından Tomruksuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Coşkun'un evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.