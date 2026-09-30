Hatay'da lösemi tedavisi gören beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun vefat etti - Son Dakika
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Hatay'da lösemi tedavisi gören beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun vefat etti

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Hatay\'da lösemi tedavisi gören beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun vefat etti
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Hatay Samandağ'daki Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi'nde 43 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun, lösemi tedavisi görürken hastalığın nüksetmesi üzerine Adana'da vefat etti. Coşkun, Tomruksuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı; evli ve 2 çocuk sahibiydi.

Hatay'da 1 yıldır lösemi tedavisi gören 43 yaşındaki beden eğimi öğretmeni Seyran Coşkun hayat mücadelesini kaybetti.

Samandağ ilçesinde bulunan Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun'a yaklaşık 1 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığa karşı tedaviye başlayan Coşkun, geçtiğimiz hafta hastalığının nüksetmesi üzerine Adana'da hastanede vefat etti. Coşkun, ailesi ve yakınları tarafından Tomruksuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Coşkun'un evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay'da lösemi tedavisi gören beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun vefat etti - Son Dakika
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