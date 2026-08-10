Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
İskenderun'da minibüsle çarpışan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.
Hatay'da minibüsle çarpışan ve takla atarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza; İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobille, minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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