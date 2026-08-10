Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hatay\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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İskenderun'da minibüsle çarpışan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Hatay'da minibüsle çarpışan ve takla atarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobille, minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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