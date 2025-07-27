Hatay'da Yeni Yol Açılışıyla Bölgedeki Mesafe Kısaldı - Son Dakika
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Hatay'da Yeni Yol Açılışıyla Bölgedeki Mesafe Kısaldı

Hatay\'da Yeni Yol Açılışıyla Bölgedeki Mesafe Kısaldı
27.07.2025 10:35  Güncelleme: 10:49
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Hatay'da Serinyol-Madenli yolu tamamlanarak hizmete açıldı. Yol, Antakya ile Arsuz arasındaki mesafeyi 76 kilometreden 55 kilometreye düşürerek bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Hatay'da vatandaşların uzun yıllardır hevesle bekledikleri Serinyol- Madenli yolu, büyükşehir belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 8 aylık sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve iki ilçe arasındaki mesafeyi 21 kilometre daha kısaltan yol bölge halkı tarafından mutlulukla karşılandı.

Antakya ilçesi ile Arsuz ilçesi arasındaki mesafeyi 76 kilometreden 55 kilometreye düşüren Serinyol-Madenli Yolu'nun Açılış Töreni, Antakya Tahtaköprü Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla HBB Mehteran Takımı'nın gösteri ve marşlarıyla bayram havasında gerçekleşti. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel; MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, SP Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, il protokolü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende yolun yapım sürecini anlatan "Bir Yol Hikayesi" adlı belgesel gösterimi, katılımcılara duygusal ve gururlu anlar yaşattı. Öte yandan hizmete açılan ve bölge için büyük öneme sahip olan Serinyol - Madenli yolunun CHP'li Lütfü Savaş'ın 2 seçim döneminde vaadi olması ve projeyi hayata geçirememesiyle de biliniyor.

"Tüm bilgim, birikimim ve kendimi rol model aldığım kişi Cumhurbaşkanımız, kendileri nasıl İstanbul'u ayağa kaldırdıysa biz de Hatay'ı ayağa kaldırıyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, hizmete açılan Serinyol - Madenli yolunun önemine değinerek "Hayırlı uğurlu olsun. Hatay'ımızın en önemli gündem yoluydu bu yol. Biz göreve geldikten bugüne üç tane böyle yol açtık. Bunlardan ilki Samandağ - Arsuz yoluydu. Bu yolu 35 günde geçen yıl hizmete açmıştık. İkincisi Gedik, Atik, İskenderun ve Sarımaz'ı bağlantı yollarıydı. Üçüncüsü ve en önemlisi de bu yoldu. Sekiz ay gibi kısa bir sürede yolumuzu tamamladık ve hizmete açtık. Tamamen Hatay Büyükşehir Belediyemizin ekiplerinin çalışmalarıyla yapıldı, hepsine teşekkür ediyorum. Yolumuzu açtık, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii devletimizin de burada büyük yatırımları var. Hatay'da dağın iki yakasını birbirine birleştiren iki tane tarihi tünel yapılıyor. İnşallah onlar da bir tanesi 2028 yılında diğeri de 2030 yılında tamamlanacak. Onlar da hizmete girince bambaşka bir Hatay olacak. Ben, siyaseti Cumhurbaşkanımızdan öğrendim ve kendisiyle siyasete başladım. Tüm bilgim, birikimim ve kendimi rol model aldığım kişi Cumhurbaşkanımız, kendileri nasıl İstanbul'u ayağa kaldırdıysa biz de Hatay'ı ayağa kaldırıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Yeni Yol Açılışıyla Bölgedeki Mesafe Kısaldı - Son Dakika

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