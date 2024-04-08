Hatay\'da elektrik direğine yıldırım düşmesiyle yaşanan patlama kamerada

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın düşmesiyle birlikte elektrik direğinde yaşanan patlama araç kamerasına yansıdı.

Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesinde de yağışlı hava etkisini gece saatlerine kadar hissettirdi. Yağışlı havayla birlikte bir elektrik direğine yıldırım düşme anıysa araç kamerasına yansıdı.

BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Görüntülerde; elektrik direğine yıldırım düştüğü ve patlama yaşandığı görüldü. Patlamayla birlikte herhangi bir yangın yaşanmazken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.