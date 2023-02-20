Hatay'daki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi - Son Dakika
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Hatay'daki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi

20.02.2023 23:18

- Hatay'daki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi Hatay merkezli deprem, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

- Hatay'daki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi

KAHİRE - Hatay merkezli deprem, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Merkez üssü Hatay olan deprem, Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. Depremin hissedildiği kentlerde halk kendini sokaklara attı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Son Dakika Yerel Hatay'daki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi - Son Dakika

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