- Hatay'daki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi

KAHİRE - Hatay merkezli deprem, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Merkez üssü Hatay olan deprem, Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. Depremin hissedildiği kentlerde halk kendini sokaklara attı.