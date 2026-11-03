Hatay Defne\'de aile, oğlunun 10. yaşını halı sahada maç ve pastayla kutladı

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan çift, 10 yaşına giren oğullarının doğum gününü alışılmışın dışında bir organizasyonla halı sahada kutladı. İlk çocuklarının doğum gününü futbol sevgisi nedeniyle halı sahada kutlayan aile, bu kutlamadan esinlenerek ikinci çocukların doğum gününü de hazırlanan futbol sahası şeklindeki pastayla yeni yaşını kutladı.

Defne ilçesinde yaşayan Hamit Günay ve eşi Aydan Günay, ikinci çocukları olan Çınar Günay için sürpriz doğum günü hazırladı. Evladı Çınar'ın futbolu sevdiği için Günay ailesi, halı sahada doğum gününü kutladı. Halı sahada evlatlarının arkadaşları ve aileleriyle halı saha maçı yapıldı. Karşılaşmanın ardından anne, evladına halı saha şeklinde hazırlatılan doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Futbol sahası görünümlü pastasını keserek arkadaşlarıyla kutlayan Çınar, doğum günü sonrası hediyelerini alarak unutulmaz anlar yaşadı. İlk çocuklarının doğum gününü de halı saha da kutladıklarını ifade eden Günay ailesi, ikinci çocuklarına unutulmaz doğum günü olması için halı sahayı tercih ettiklerini söyledi.

"Böyle bir doğum günün kutlaması beklemiyordum"

Halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken doğum günü kutlamasının yapıldığını ifade eden Çınar Günay, "İlk önce buraya geldik. Büyüklere karşı küçükler olarak takımlara ayrıldık ve güzel bir maç yaptık. Sonra pasta kestik ve hediyelerimi aldım. Annem çok şaşırttı beni ve sürprizlerle içeriye girdi. Böyle bir şey hiç beklemiyordum" dedi.

"Abisinden esinlenerek kendi doğum gününü halı sahada kutlamak istedi"

Evladının futbolu çok sevdiği için halı sahada doğum gününü kutladıklarını söyleyen Aydan Günay, "Halı sahadayız. Oğlum 10 yaşına girdi. Futbol oynamayı çok seviyor ve doğum gününü halı sahada kutlamak istedi. Biz de arkadaşlarını ve aile dostlarımızı davet ettik. Aileleriyle birlikte geldiler. Büyükler ve çocuklar hep birlikte güzel bir maç yaptılar. Doğum günü pastasını da halı saha şeklinde hazırlattık. Oğlum zaten Beşiktaşlı, pasta da konsepte uygun oldu. Hediyelerini verdik, arkadaşlarıyla pastasını yedi ve güzel vakit geçirdi. Çok mutlu oldu. İkinci çocuğumuz, çok tatlı bir çocuk. Daha önce abisine de böyle bir doğum günü yapmıştık. O da bundan esinlenerek kendi doğum gününü halı sahada kutlamak istedi" ifadelerini kullandı.